“Ser campeón con Pumas, esa es mi meta y vine para eso": Dani Alves

El futuro de Dani Alves con Pumas parece estar definido. Ante los rumores sobre el plantel del cuadro del Pedregal para la siguiente campaña, la continuidad del jugador de Brasil parece estar en el equipo de la UNAM.

Durante una entrevista con Efraín Velarde, el exjugador del Barcelona ha dejado claras sus intenciones con la escudara de la Liga BBVA MX, pues con Pumas le resta un torneo de contrato tras el Apertura 2022.

Así fue la presentación de Dani Alves como jugador de Pumas

“Ser campeón con los Pumas. Esa es mi meta y yo vine aquí para eso. Yo no doy un paso atrás. Nunca. Siempre pasos para adelante y cuanto más difícil, más motivado. Así soy yo. No me acobardo.

Vine aquí con una misión y solo se acaba cuando se cumpla. El proceso siempre es duro. No hay que bajar los brazos”, señala Dani Alves para Casa Velarde, un podcast del ‘Chispa’ mediante la plataforma de YouTube.

Por otra parte, el jugador experimentado dio su punto de vista sobre los aficionados del equipo de la UNAM tras un mal torneo.

“Nosotros no conseguimos los resultados a los que aspiramos y ellos siguen ahí. Por eso también vale la pena pelear, por ellos. No todos los equipos tienen una afición que está ahí contigo.

Aquellos que en las malas nunca están contigo es porque nunca estuvieron contigo. Es en las malas, en las peores y en las mejores. La afición es así, si no está contenta, exige. ¿Creen que yo voy a estar contento? Nunca había pasado tamto tiempo sin ganar un partido”, dijo Alves sobre su primer torneo con Pumas.

Dani Alves y un primer torneo para el olvido con Pumas

Tras su primer torneo con el equipo universitario, Dani Alves tuvo un registro de 12 partidos disputados, jugando todos los encuentros como titular y acumulando 1,080 minutos en el terreno de juego bajo las ordenes de Andrés Lillini.

El jugador con más títulos de todos los tiempos fue refuerzo de Pumas para el Apertura 2022. El defensor de 39 años de edad vio su debut con el Club Universidad Nacional en el juego de la Jornada 5 frente a Mazatlán.

A lo largo de la campaña, Dani Alves dio tres asistencias y tuvo un saldo de una victoria, cinco empates y seis derrotas.

