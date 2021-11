Pumas pierde ante Santos y limita sus posibilidades de repechaje

Al parecer no habrá repechaje para Pumas. El equipo de Andrés Lillini no pudo aprovechar su localía en un partido pendiente de la Jornada 11 ante Santos, terminó cayendo 0-3 y ya no depende de sí mismo para estar en la fase final.

Resumen y goles del Pumas vs Santos

Santos comenzó mejor el partido pero fue Pumas el que tuvo la primera oportunidad de peligro. Juan Dinenno ganó un balón con la cabeza dentro del área, Carlos Acevedo se estiró pero no pudo tocar el esférico, que terminó estrellándose en el poste.

De inmediato apareció Diego Valdés en el área de Pumas para abrir el marcador. El chileno aprovechó un pase por derecha para rematar frente a Alfredo Talavera, y así mandar el balón al fondo de las redes.

Una vez más Pumas se acercó con un disparo cruzado de Dinenno que pasó apenas por un lado del poste pero los locales no tuvieron suerte. Para el segundo tiempo, los felinos lo siguieron intentando con un disparo de pierna derecha de Favio Álvarez que terminó pasando muy por encima de la portería de Carlos Acevedo.

Gol fallado, gol en contra. Diego Valdés se encargó de hacer el segundo y así liquidar las aspiraciones de los universitarios con un cabezazo certero dentro del área, que le dio una ventaja más cómoda a Santos.

Santos siguió con el festín y Omar Campos se encargó de hacer el tercero de los visitantes. El canterano entró por izquierda y sacó un disparo cruzado para vencer a Alfredo Talavera.

Pumas tuvo la oportunidad de acercarse en el marcador con un penal, luego de una mano dentro del área. El encargado de cobrar fue Dinenno, lo hizo a la izquierda de Acevedo y el arquero atajó para mantener su portería en cero.

La derrota deja a Pumas fuera de zona de repechaje con 18 unidades y el más beneficiado es Chivas. Los rojiblancos necesitan sumar en casa del Mazatlán para meterse, pues hasta ahora se mantienen en el puesto 12, que da el último boleto a repechaje.

Los partidos que restan en el Apertura 2021

El triunfo de Santos sobre Pumas, terminó con los partidos pendientes en la Liga BBVA MX. Ahora en la última jornada, los universitarios se enfrentarán a Cruz Azul, otra vez jugando como locales, esperando que ni Chivas, ni Atlético San Luis y tampoco Pachuca, sumen de a tres puntos.

