Las primeras palabras de Rafa Puente Jr como nuevo DT de Pumas

El Cub Universidad Nacional tiene un nuevo estratega. Rafa Puente Jr fue presentado de forma oficial como nuevo entrenador de los Pumas, y el DT mexicano aseguró que se trata del mayor desafío en su carrera.

“Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma, una vez que te pones esa camiseta la garra y la determinación se mantiene intactas, en la Cantera me dio los valores que me formo como profesional”, dijo Puente Jr.

Zague fue el “culpable” de la llegada de Dani Alves

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Pumas anuncia a su nuevo entrenador para el Clausura 2023

Por otra parte, el nuevo estratega de los felinos se refirió al cariño que le tiene a la institución azul y oro.

“Pase 9 años de mi vida en esta institución. Me sorprende lo mucho que ha crecido la Cantera. Conozco perfectamente las entrañas. Aquí me formé como persona”, comentó Rafa.

Este es el compromiso que tiene Rafa Puente Jr con Pumas

También, habló sobre los pilares que tendrá en su nuevo cargo y la intención se ser protagonistas en el Clausura 2023.





“Trabajo en equipo, en este equipo no se puede bajar los brazos, el claudicar no está permitido aquí, este sello trataremos de impregnarlo en el equipo, y con un juego que le permita a Pumas ser protagonista, nosotros debemos de responder a estas demandas históricas de la institución”, dijo el nuevo dueño del banquillo felino.

Te puede interesar: Pachuca golea a Toluca y acaricia el título del Apertura 2022

Finalmente, se animó a comentar sobre la posibilidad de dirigir a un jugador como Dani Alves

“Un histórico, de momento está considerado, tiene contrato, no hemos hablado de corrido, pero ya después se presentará con sus demás compañeros”, sentenció Rafa Puente Jr.

El astro brasileño podría reportar con el conjunto universitario una vez que termine su participación en el Mundial de Qatar 2022, esto claro, si la verdeamarela lo llama para dicha justa. Actuamente se encuentra en Barcelona entrenando con el equipo B de los Culés, como parte de su preparación para el torneo.