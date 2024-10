Pumas se propone convertirse en la mejor defensa del Apertura 2024

La defensa de los Pumas de la UNAM ha sido uno de los factores de la mejora del equipo en el torneo Apertura 2024. El equipo de Gustavo Lema ya no recibe tantas tarjetas o expulsiones, por lo que muchos de sus jugadores han podido tener un seguimiento cada juego y afianzarse en cada una de sus posiciones.

“Como defensa siempre tenemos el objetivo de ser la mejor defensiva. Tenemos tiempo para poder lograrlo, para poder trabajarlo, no sólo defienden los defensores, es algo que lo ha hecho todo el grupo y si no fuera por ellos, para nosotros sería muy complicado”, dijo Pablo Bennevendo en entrevista para Azteca Deportes.

Bennevendo, cada vez más afianzado en el once titular

Por otra parte, el canterano se refirió a sus actuaciones en el Apertura 2024. Esta temporada ha sido la de confirmación del lateral auriazul.

“Ha sido a base de trabajo día a día, el esfuerzo, soy fiel creyente que el que trabaja bien, bien le va a ir y si me he tomado mi tiempo, pero ahí vamos en la luchita. Sabemos que hemos dado pasos firmes, el cierre viene muy lindo para nosotros. Son partidos con rivales directos, pruebas para nosotros saber de qué estamos hechos y hasta donde queremos llegar”, aseguró el jugador felino.

Finalmente, Pablo aseguró que vivió momentos difíciles en el club Universidad.

“Yo pensaba que se me empezaba a alejar la oportunidad y no la veía muy clara, pero de ser constante, ser dedicado, decidido en lo que quieres, y pues al final llegan las cosas. Es algo que me propuse personalmente desde antes que iniciara el torneo. Todo lo que ha pasado me genera todavía más confianza sobre mí, quiero enfrentar cada partido con toda confianza. Creo que lo principal sería la fortaleza mental, porque muchas veces al canterano se le va a exigir como si fuera un refuerzo”, sentenció el futbolista universitario.

