“Pumas siempre es un rival muy complicado": Rubens Sambueza

Los Diablos Rojos del Toluca reciben este domingo a los Pumas en su partido de repechaje, para el atacante escarlata Rubens Sambueza, enfrentar al conjunto felino significa medirse ante uno de los equipos más enrrachados y motivados de la Liga BBVA Mx y sabe que ante Toluca, los felinos mostrarán su mejor versión.

Partido complicado

“Rival complicado (Pumas) como siempre, con buenos jugadores, llegan con buen estado anímico, esto es un partido totalmente diferente, nosotros tendremos nuestras precauciones por los jugadores que tienen, por el equipo que son, son uno de los equipos más jóvenes del campeonato, me parece que debe ser un lindo partido y una linda eliminatoria del repechaje así que estamos preparándonos muy bien y seguramente vamos a enfrentar la mejor Pumas a su mejor versión”, aseguró Sambueza.

Toluca vive el día a día



Rubens Sambueza es consciente que Toluca no tuvo un buen cierre de torneo, sin embargo el partido ante Pumas será la ocasión perfecta para revertir la situación.

“Lamentablemente no nos alcanzó para calificar directo; esa era la idea de nosotros, tuvimos un bache, una irregularidad al final del campeonato, las últimas fechas sin poder sumar de a tres puntos. Es un partido que el que juegue mejor, cometa menos errores, entrará a la liguilla. Estamos pensando en este partido, no estamos pensando en lo que viene más adelante, tenemos que vivir el día a día, fueron dos semanas que se hicieron muy largas, no me quiero imaginar a los que calificaron directamente porque son tres larguísima, estas dos semanas para nosotros fueron muy largas, con muchas ansias de que llegue el domingo y hacer un buen partido”.

Quieren hacer valer la localía

Además el atacante argentino de 37 años no se engancha con las opiniones que ponen a Pumas como favorito, aunque jueguen en el Nemesio Díez.

Nemesio Díez

“No me parece falta de respeto, cada uno es libre de opinar lo que sienta y eso está más que entendido, nosotros simplemente queremos salir a jugar, cuando dos equipos grandes se enfrentan, siempre quieren salir a ganar, también en el repechaje, son dos equipos que tienen mucha historia, con buenos jugadores, nosotros aquí en casa haremos valer la localidad, de salir a jugar y no hablar tanto, y los que hablan son los analistas, nosotros no podemos decir nada, nosotros entramos a jugar, uno respeta todo eso y lo tenemos que respetar”.