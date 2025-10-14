Duro golpe para Pumas en plena Fecha FIFA

En Pumas aprovecharon para disputar un duelo amistoso ante Cruz Azul en esta Fecha FIFA. El duelo terminó con una victoria para los cementeros, aunque una de las malas noticias que recibieron los felinos fue que Aaron Ramsey no pudo viajar a Estados Unidos para este partido por unas molestias físicas.

Te puede interesar: Larcamón sonríe: Los cuatro jugadores que recupera Cruz Azul para enfrentar al América

El galés sigue en esa búsqueda de recuperar su mejor nivel y estar en plenitud física. El ‘10’ de Pumas aprovechó esta semana fuera de las canchas para viajar a Wembley y disfrutar del duelo entre su selección, Gales, e Inglaterra.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

Juárez debe buscar la mejor versión de su equipo

Pumas deberá mejorar su imagen tras la Fecha FIFA si quiere meterse en la pelea por los puestos de liguilla.

El entrenador auriazul convocó para este duelo ante los cementeros a varios canteranos: Ángel Rico, Santiago López o el portero Miguel Paul; además de varios jugadores que se encuentran en su proceso formativo en fuerzas básicas: el portero Jorge Ortiz; los defensas Gerardo Serralde, Iker Jiménez, Emiliano Villaseñor, Javier López y Kevin Borges; el mediocampista Alejandro Juárez y el atacante Stanley García.

La convocatoria la complementaron: Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, José Luis Caicedo, Ulises Rivas, José Juan Macías y Alan Medina.

El equipo universitario enfrenta a Rayados de Monterrey en su vuelta a la actividad en la Liga BBVA MX , partido en el que no contará con Efraín Juárez por sanción, ni con Memo Martínez, quien recientemente fue operado y se perderá lo que resta del torneo Apertura 2025. Los felinos suman 14 años sin levantar un trofeo en el fútbol mexicano.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Cruz Azul renovó hasta 2029 a una de sus estrellas