El apretado cierre de Pumas entre Liga BBVA MX y Concachampions

Con el partido de este miércoles en Concachampions, los auriazules darán inicio a una larga serie de juegos. En total serán 6 encuentros en un lapso de 17 días. Pumas enfrenta este miércoles a Vancouver Whitecaps, luego jugará ante Cruz Azul en Puebla. El próximo 9 de abril cierra la serie contra el cuadro de la MLS y también deberá a enfrentar a equipos como Juárez, Santos y Tigres en el mes de abril.

“En algún momento, el juego se podía abrir y este resultado solo es consecuencia del trabajo, ahora lo hemos hecho de 10 pts contra un León que sabemos lo que significa en su cancha y nuestro equipo sin duda mostró personalidad y es el reflejo de lo que queremos. Así se tienen que sufrir y meter, la verdad que el equipo hizo un partido espectacular”, fueron las palabras de Juárez previo al duelo ante el cuadro de Vancouver.

Comienza un mes clave para Pumas

Efraín volverá a su antigua casa en la MLS en Vancouver.

“Me ilusiona el día a día, veo como todos se matan en la cancha, la semana pasada me queda claro que no éramos los peores y hoy no somos los mejores. Ahora vienen unos cuartos de final que por méritos propios estamos ahí, pero vamos paso a paso. Podemos seguir dando más, solo que esa intensidad hay que mantenerla más de 90' más de lo que dura un juego”, dijo el DT mexicano.

Para Juárez será importante tener a su disposición a sus piezas claves para un mes de abril agitado.

“Lo más importante es pasar la fase. En el partido en Canadá, hay que hacer daño, porque tenemos claro que jugar de visita es complicado. Pero sabemos que podemos ganar ese partido de visita y cerrar bien en México. Lo más importante es saber que se juegan 180 minutos”, sentenció el jugador panameño, Adalberto Carrasquilla.

