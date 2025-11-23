El fracaso de Pumas en el Apertura 2025 le costó millones

Pumas tuvo un torneo de pesadilla. Frente a Pachuca, el equipo de Efraín Juárez sumó otro certamen más a su larga sequía. El club que alguna vez fue sinónimo de garra hoy vive atrapado entre la exigencia de su historia y la realidad de un proyecto que no camina.

Keylor Navas, que tantas veces fue héroe, esta vez no logró salvarlos en el play-in. En el 2025 nada le salió bien a los del Pedregal: dos eliminaciones consecutivas en play-in confirman un proyecto sin rumbo. Llegó Ramsey y se fue después de perder incluso a su mascota. José Juan Macías parecía recuperar su nivel y volvió a lesionarse.

Un fracaso más y van...

Efraín Juárez dejó una imagen que encendió aún más la crisis: retando a su propia afición. Otro fracaso consumado y una década y media de frustración acumulada. Pumas habría perdido cerca de 7 millones este torneo en fichajes que al final no dieron resultado, nombres como Keylor Navas, Pedro Vite o Álvaro Angulo.

“Tratamos todos de hacer lo mejor para el club. Todos somos proactivos, desde mi directiva hasta los utileros. A las circunstancias te tienes que adaptar. Estoy con muchas ganas de evaluar bien la temporada. Nos sentaremos a evaluar, primero desde mí, luego a los jugadores”, dijo el estratega mexicano, Efraín Juárez, tras quedar eliminados.

No pueden romper la racha

Pumas sumará 15 años sin levantar un título en la Liga BBVA MX .

“La palabra fracaso es parte de todos. No intentarlo es fracaso. Depende cómo quieras medir el vaso. Depende qué vamos a evaluar: que no avanzamos, que somos décimos, el resultado. Entonces sí fue un fracaso. El proceso de hace seis meses que llevo en esta institución que amo… entendiendo eso, estoy con ganas y energía de todo este semestre, que tenemos un aprendizaje”, sentenció.

Los felinos buscarán nuevos hombres para reforzar la parte ofensiva en este nuevo mercado de fichajes. En Pumas deberán mejorar su imagen para volver a ganarse la confianza de su afición.

