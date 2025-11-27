Qué probabilidades tiene el América de ser el campeón del Apertura 2025, según la IA

El Club América llegó a los cuartos de final del Apertura 2025 como uno de los grandes favoritos, pero su derrota por 2-0 ante Monterrey en la ida encendió todas las alarmas. Aunque no es la primera vez que un equipo se enfrenta a una desventaja de este tipo, las estadísticas son contundentes: solo entre el 22 y el 25 por ciento de los equipos logran remontar un marcador así en eliminatorias a doble partido.

Las probabilidades reales de que América sea campeón del Apertura 2025

Al combinar ambos escenarios —remontar y luego superar semifinal y final—, la inteligencia artificial de ChatGPT dice que las probabilidades globales de que América se corone en el Apertura 2025 se reducen a un rango muy bajo, cercano al 5 o 10 por ciento. No es imposible, pero sí altamente improbable desde un punto de vista estadístico . Sin embargo, si hay un club capaz de desafiar las matemáticas, ese es el América.

Crédito: @ClubAmerica / X América tiene entre 5 y 10% de lograr el título de la Liga BBVA MX

América aspira al milagro en condición de local

A pesar de los números, América tiene un factor que juega claramente a su favor: la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Según la herramienta de Open AI, diversos estudios indican que disputar el segundo partido como local aumenta las probabilidades de éxito, especialmente en situaciones límite. El apoyo de la afición, la comodidad del entorno y la presión sobre el rival pueden convertirse en armas decisivas para intentar revertir la serie.

La exigencia para América es importante. No solo debe ganar por dos goles para consumar la remontada; también está obligado a evitar cualquier gol en contra, lo que complicaría aún más el panorama. El equipo necesita un encuentro cercano a la perfección: intensidad desde el inicio, precisión ofensiva y una defensa concentrada al máximo durante los 90 minutos.

Remontar es solo el primer paso hacia el título

Incluso si América consigue darle la vuelta a los cuartos de final, el camino hacia el campeonato seguirá siendo complicado. Después de sortear esta fase, las posibilidades de conquistar la Liga BBVA MX suelen ubicarse entre el 20 y el 30 por ciento, dependiendo del rival, el estado físico del plantel y la capacidad para sostener un rendimiento alto en partidos consecutivos. El desgaste emocional también juega un papel importante.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre América y Monterrey?

América deberá recibir a Monterrey el próximo sábado 29 de noviembre por el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025. El encuentro comenzará a las 17:00 horas (Ciudad de México) y los dirigidos por André Jardine deberán remontar la serie si quieren seguir soñando con volver a ser campeones de la Liga BBVA MX.