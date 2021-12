Los quarterbacks que podrían cambiar de equipo en 2021

Más de la mitad de la NFL tiene un quarterback establecido o alguien a quien apostar los próximos años de sus respectivas franquicias. Pero, cada año las apuestas llegan a su fin, las lesiones y la edad empiezan a cobrar víctimas y por ello algunos cuantos equipos se ven en la necesidad de buscar/firmar nuevos quarterbacks.

Precisamente algunos que estén en un equipo con algún quarterback joven son los principales candidatos a salir y buscar un nuevo equipo.

Jimmy Garoppolo

El quarterback de San Francisco tiene los días contados desde hace tiempo. Específicamente desde el mes de marzo cuando los 49ers hicieron un trade que los colocó en el top 3 del Draft pasado. Fuera cual fuera el resultado era obvio que llegaría un quarterback. La apuesta que quiso hacer San Francisco fue la misma que Kansas City, sentar al joven sensación un año, que aprenda del experimentado y después darle las llaves del Ferrari. Garoppolo, con casi toda seguridad está destinado a jugar sus últimos partidos con San Francisco esta temporada.

Teddy Bridgewater

Ya todos sabemos lo que es y lo que no es Teddy. Un quarterback sumamente seguro, que no arriesga el balón, muy certero. No te va a perder juegos, pero tampoco te los va a ganar, no va a elevar el nivel de los que están alrededor pero tampoco va a ser el culpable de sus bajones eventuales de nivel. Drew Lock no es la respuesta, Teddy tampoco y parece que llegará un nuevo coach el próximo año, alguien que tenga la premisa de explotar el arsenal ofensivo de los Broncos. Teddy tendrá que buscar equipo, quizá otro que esté en transición o uno con un quarterback joven.

Sam Darnold

Quizá nadie llegó con expectativas tan altas esta temporada como Sam. El contexto parecía ideal, la coordinación de Joe Brady, la sociedad con Robby Anderson, D. J. Moore, Christian McCaffrey, Terrace Marshall hacían pensar que por fin el Sam que ilusionó a media NFL en 2018 tendría la oportunidad de lucir todo su potencial en la liga. No sucedió, llegó otra lesión y ahora Sam parece destinado a ser el nuevo Colt McCoy, un quarterback suplente de la liga que alguna vez tuvo el potencial de ser un verdadero quarterback franquicia.

Si ahora si mantiene sus amenazas, ARod no seguirá en Green Bay para 2022. El hipotético caso de poder ganar un Super Bowl podría hacerlo cambiar de opinión, pero en caso contrario, la relación con Brian Gutekunst parece distante de ser salvada y ello podría orillarlo a buscar/cambiar de equipo en 2022. Varios equipos lo querrán, pero solo un puñado podría ofrecerle ser a él lo que Tampa Bay fue a Tom Brady.

Russell Wilson

Una situación parecida a Rodgers es la que vive Russ, incluso peor porque las victorias no están de su lado, no se ve que haya una directriz y hay muy pocos buenos jugadores en unos Seahawks que están viviendo de lo que fueron a principio de la década. Wilson podría hacer un ARod y forzar su traspaso a otro equipo en vez de desperdiciar sus últimos años prime en la liga.