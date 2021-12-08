La cátedra de Bill Belichick y Previa Semana 14 | Ritual Podcast NFL

Los Patriotas de Bill Belichick consiguieron un triunfo importantístimo, el séptimo de manera consecutiva en esta temporada, y uno más de forma sorpresiva en casa de los Buffalo Bills.

Pero para abordar el análisis de este partido, no podríamos dejar de mencionar las violentas condiciones climáticas. El viento no permitió ejecutar a los mariscales de campo prácticamente nada por el juego aéreo y el equipo que triunfó fue el que aceptó adaptarse a estas circunstancias.



Fue una auténtica cátedra de Bill Belichick, que pasó por encima en la estrategia a Sean McDermott. El análisis completo sobre este partido en El Ritual Podcast, que pueden escuchar a través de todas las mejores plataformas de reproducción, incluyendo Spotify, Apple Podcast, Deezer y muchas más.

Por fin ganan los Lions de Detroit

En un juego bastante loco, que vio a los Lions dominar la primera mitad solo para ceder por completo su ventaja en la segunda, el mariscal de campo de Detroit dirigió una serie de touchdown de 75 yardas con 1:50 en el reloj y sin tiempos muertos para sacar la primera de los Lions.

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Los Vikings, por su parte, se han metido en serios problemas en sus aspiraciones rumbo a los playoffs. El equipo de Mike Zimmer no ha sabido responder a la baja de Dalvin Cook, y en general ha desperdiciado gran parte de su talento con incinsistencias de esta campaña.

Joe Brady, fuera de los Panthers de Carolina

Además, en este episodio de El Ritual Podcast analizamos la polémica decisión del entrenador en jefe Matt Rhule y las Panteras de Carolina, de despedir a su coordinador ofensivo Joe Brady, pues el equipo de expertos de El Ritual considera que esto solo so ha ocurrido con el objetivo de disfrazar las verdaderas fallas en el equipo.



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