Lo que nos dejó la conferencia Canelo Álvarez vs GGG

Saúl “Canelo” Álvarez tuvo un nuevo cara a cara con Gennady Golovkin de cara a la que será su tercera pelea. El boxeador tapatío se acercó bastante a GGG y se le quedó mirando fijamente durante los casi 50 segundos que duró el cara a cara.

“Siempre me gusta respetar a mis oponentes cuando me respetan. A mí no me gusta hablar mal para vender pagos por evento, pero esta vez es diferente. No estoy intentando ser otro”, expresó el boxeador tapatío.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 | Conferencia de prensa en Los Angeles

Canelo asegura que para este combate llegará en su plenitud físicamente y no le dará mayores oportunidades a GGG.

“Terminando estas conferencias me voy a meter al gimnasio y me voy a preparar como una bestia. Ojalá la pelea fuera hoy. Es de vida o muerte. Estoy dispuesto a arriesgar en grande para ganar en grande. Es un peligroso y buen peleador, no tengo duda. Sé que hay un riesgo, pero estoy preparado para tomarlo, y los riesgos me gustan”, asegura Canelo.

Además, se animó a decir que esta será la pelea más espectacular con el boxeador kazajo.

“Esta será la mejor pelea de los dos. La tercera pelea será la mejor de las otras. Creo que esta será la mejor pelea entre ambos. Estoy muy confiado, porque soy diferente, más fuerte, más maduro, y ahora estoy en mi prime”, mencionó Saúl Álvarez.

Canelo vivió un picante momento frente a GGG

Posterior a la conferencia de prensa, Canelo cargó los cuatro cinturones de peso súper mediano y aunque volvió a estar caliente, esta vez hubo una mayor distancia entre ambos boxeadores. A diferencia de lo que pasó el pasado viernes, se le vio menos enojado por lo que ha pasado debajo y arriba del ring. Cuando llegó el momento en que Eddie Hearn les pidió que se separaran, el kazajo lo dejó de mirar inmediatamente, mientras que Saúl mantuvo unos segundos más la mirada.

Canelo Álvarez tiene un récord positivo en contra de Gennady Golovkin, pues en su primera pelea empataron y en la segunda ganó por la decisión de los jueces, por lo que ahora en la culminación de su trilogía, quiere que todo se defina por un golpe de poder. Ambos boxeadores están realizando la promoción del enfrentamiento que se realizará el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta cobertura la podrás disfrutar con la previa, durante y el post de la pelea por la señal de Azteca Siete , en el portal de aztecadeportes.com , o bien desde la app.