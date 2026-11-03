Qué dijo el FC Andorra en su COMUNICADO OFICIAL tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

Luego del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, el FC Andorra publicó un comunicado oficial para expresar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del futbolista. El jugador murió este martes 3 de noviembre en el hospital, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras un choque con el arquero Jesús Owono.

Así como muchos se preguntan si Owono puede ir preso por el choque contra el delantero del CD Tenerife, el club andorrano manifestó su tristeza por lo sucedido. El guardameta fue expulsado durante el encuentro y la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del impacto y el fallecimiento.

Tragedia | La durísima infracción de Jesús Owono que ocasionó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda https://t.co/WajVRwbU2Y — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 3, 2026

El comunicado completo del FC Andorra tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

A través de sus canales oficiales, el FC Andorra despidió al delantero y envió un mensaje de apoyo a su entorno y al conjunto tinerfeño. El club compartió estas palabras:

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“No hay palabras para expresar la tristeza ante una pérdida como esta. Desde el FC Andorra queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife. Estamos con vosotros en estos momentos tan duros. Descansa en paz, Jesús”.

El mensaje se sumó a las numerosas muestras de condolencias que recibió el futbol español tras conocerse la muerte del jugador de 30 años.

¿Qué consecuencias puede tener Jesús Owono, portero del FC Andorra?

El arquero de Guinea Ecuatorial fue expulsado por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, quien describió en el acta que impactó contra un adversario con la pierna en alto y haciendo uso de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa.

|Foto: Captura de pantalla X.

Por su parte, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrió diligencias y el caso fue judicializado para determinar cómo ocurrió el choque. Entre las posibilidades jurídicas se encuentra el homicidio por imprudencia, contemplado en el artículo 142 del Código Penal español.

La modalidad grave de ese delito contempla penas de 1 a 4 años de prisión, mientras que la imprudencia menos grave puede castigarse con una multa de 3 a 18 meses. Sin embargo, por ahora, la investigación no significa que Owono haya sido declarado culpable ni que exista una condena. Todo dependerá de la resolución de la Justicia.

