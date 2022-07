Carlos Ortiz, en exclusiva: Debut y sorpresa en LIV Golf

El pasado fin de semana, Carlos Ortiz debutó en la LIV Golf Invitational Portland, el segundo torneo de la naciente Superliga Saudí y de qué manera lo hizo. El mexicano finalizó en segundo lugar en el formato individual y ocupó la tercera posición por equipos. A unos días de esta nueva aventura, el golfista platicó en exclusiva para Azteca Deportes sobre su actuación en el Pumpkin Ridge.

“Creo que hice lo que tenía que hacer. Jugué bien, creo que hice la tercera mejor ronda del día y perdí sacándole dos a Branden (Grace), que hizo el mejor score del torneo por dos golpes el último día, que fue bastante complicado y eso está padrísimo. La verdad que felicitar al contrincante. Disfruté muchísimo, sobre todo los últimos dos días que jugué con Dustin (Johnson) y jugar con uno de los mejores del mundo es algo que motiva mucho y pude mantener mi nivel y me quedé contento de que fácilmente me pude llevar el torneo. Esta vez no se dio, pero me siento confiado”.

Después de dos años como profesional, el tapatío se unió en 2015 al PGA Tour y tras poco más de seis años de carrera en el circuito más longevo del golf, decidió tomar un nuevo rumbo.

“Era mi primer día en mi trabajo nuevo. Nunca había tenido un primer día en un trabajo nuevo e increíble. La primera que te reciben, cuando te atienden, los jugadores; es como una familia. Es algo muy diferente, no me había tocado eso. En PGA Tour la gente es mucho más fría, más seca, cada quién está en su ‘rollo’ y aquí, jugadores que en la vida me habían saludado, hasta abrazo me dieron. La verdad me sorprendió y luego la parte de los equipos. Esa es una parte muy importante. Yo crecí jugando para México y ahora poder jugar con Abraham y con Sergio fue algo muy especial y es algo muy diferente y creo que es algo que necesita el golf, que haya un poquito más de fuego, de intensidad, en las rondas, que no tiene nada que ver con lo individual porque desde el primer día yo estaba chocando mi leaderboard por equipos, entonces yo creo que esa parte a la gente le va a gustar muchísimo”.

Carlos Ortiz y los cambios en PGA Tour

El nacimiento de la LIV Golf, financiada por inversionistas saudís y comandada por la leyenda del golf Greg Norman, llevó al PGA Tour a realizar una serie de modificaciones en sus torneos y Ortiz habló sobre esto.

“Creo que el PGA Tour ha hecho muy buen trabajo con el golf y con lo que ha hecho. Realmente no había competencia o un tour que lo hiciera mejorar o salir de su zona de comfort y creo que ahorita lo estamos viendo. De repente sacaron dinero de debajo de la cama para hacer nuevos torneos o hacer nuevas cosas, aunque ellos dicen que la competencia no es buena y no es sana. Creo que es todo lo contrario, están haciendo mejores cosas, mejores cambios para los jugadores, están ofreciendo más beneficios, más dinero y creo que esto, lo único que hace es beneficiar al golf. La verdad es que yo sí creo que el golf necesita un poquito de cambio en cómo se juega, en cómo se presenta en la televisión porque puede ser bastante aburrido para la gente ver tanto tiempo y tantitos tiros y esto es diferente”.

Volver a jugar en México

Por último, Carlos Ortiz reveló si tiene pensado jugar en México ahora que juega en LIV Golf y los torneos se llevarán a cabo en campos de todo el mundo. Además, explicó qué viene para él.

“Son 14 torneos directos de elite, para el siguiente año y luego tenemos tres del International Series, que la verdad tenía muchas ganas de jugar alrededor del mundo que no me había tocado hacerlo. Estoy emocionado. Tengo ganas de jugar en Singapur, en Hong Kong y hay varios torneos importantes. Ojalá en el futuro, ya van a empezar pláticas para que haya torneos en México. Voy a tratar de jugar entre 17 y 20 semanas al año y me gustaría jugar más de uno en México. Era algo que no tenía oportunidad y ahora ya lo puedo pensar y ponerlo en mi calendario. Es algo que me emociona, poder tener ese tiempo para mi familia y dedicarle más tiempo a crecer el golf mexicano que es algo que para Abraham (Ancer) y para mí es una meta importante ahora que tomé esta decisión. Una de las condiciones que pusimos con la gente del LIV fue que estábamos dentro mientras nos ayuden a crecer el golf en México y nos dijeron que están dispuestos a hacerlo”.