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Fútbol

Carlos Ortiz termina segundo en el Portland Invitational de LIV Golf

El golfista mexicano Carlos Ortiz se queda cerca de conquistar el Portland Invitational de LIV Golf. El sudafricano Branden Grace se quedó con el triunfo

Carlos Ortiz golf .jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El sudafricano Branden Grace tomó este sábado el liderato del Portland Invitational, el primer torneo que celebra en EE.UU. el controvertido LIV Golf que financia Arabia Saudí y en el que el mexicano Carlos Ortiz llegará al domingo en segunda posición y con opciones de victoria final.


Grace fue el mejor de la tercera jornada con una brillante tarjeta de -7 (8 birdies y un bogey) y acumula un -13 en total después de tres jornadas disputadas.

Ortiz, líder en solitario el jueves y colíder con el estadounidense Dustin Johnson el viernes, logró un -3 este sábado y llegará al domingo con -11 en total a dos golpes de Grace.

Además de Ortiz, en este torneo del LIV Golf hay otros representantes hispanos como el mexicano Abraham Ancer (-1 después de tres jornadas) y los españoles Adrián Otaegui (+1), Sergio García (+4) y Eugenio López-Chacarra (+5).

La llegada del LIV a tierras estadounidenses ha provocado las protestas de familiares de víctimas de los atentados del 11-S de septiembre de 2001, quienes se reunieron el jueves en un parque en las cercanías del campo de golf para manifestar su oposición a esta liga.

"Exigimos que los jugadores asuman su responsabilidad y digan abiertamente 'no nos interesa lo que los saudíes hicieron a esas familias'", afirmó uno de ellos.
Fomentada por el gobierno de Arabia Saudí y con premios económicos millonarios, el LIV Golf ha atraído a algunos de los mejores jugadores del planeta y ha provocado una guerra abierta en el mundo del golf entre este nuevo circuito y el PGA Tour.

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LIV Golf hizo oficial la incorporación del mexicano Carlos Ortiz

LIV Golf oficializó la incorporación del golfista mexicano Carlos Ortiz, quien se unió a junto a Abraham Ancer a este naciente circuito, con esto se concretó la partida de más personajes del PGA Tour hacia el LIV Golf International Series.

Después de una cuidadosa consideración, he decidido unirme a LIV Golf. No es una decisión que tomé a la ligera. Estoy increíblemente agradecido y me gustaría agradecer al PGA Tour por las oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera hasta este punto. Voy a ver hacia lo que me depara el futuro en mi carrera en el golf”, confirmó Abraham Ancer por medio de sus redes sociales.

EFE

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