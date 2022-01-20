¿En qué consiste el fenómeno del Super Bowl?

El Super Bowl es el espectáculo deportivo más grande en el año, al menos, en los Estados Unidos. Para muchos, es el más grande anhelo; para cualquier involucrado con la NFL, es el objetivo de toda una vida. Los dueños ansían tocar la gloria, poder saborear las victorias, porque el dinero ya lo tienen. Los jugadores lo desean por qué ello puede ser la diferencia entre vivir para siempre en la memoria colectiva o terminar en el olvido. ¿Por último y más importante? Los aficionados. Ellos son los más fieles de todos, ellos ven desfilar dueños, directivos, jugadores, uniformes y están dispuestos a gastar dinero, tiempo y años de vida con tal de ver coronado a su equipo.

Es por ello que algunas veces “solamente” con llegar ya se considera una victoria para muchos. Más aún cuando hablamos de la liga más competitiva y equitativa del mundo. Al igual que muchas competiciones deportivas, la NFL también es un reflejo de la popularidad “bien ganada”.

El gran partido de domingo normalmente se juega en el mes de febrero de cada año. En él, se enfrentan el campeón de la Conferencia Americana vs el Campeón de la Conferencia Nacional de la National Football League (NFL).

El ingrediente especial que brinda este Domingo tan especial en el año, es que también puede ser disfrutado por aquellos que ni siquiera conocen las reglas del futbol americano. El show de mediotiempo es este espacio en donde millones de personas ven a sus artistas favoritos interpretar sus mejores canciones en un corto espacio de tiempo. Esto y más representa el fenómeno del Super Bowl.

Disfrutarás el Super Bowl LVI en TV Azteca Deportes

¡Se cumplió el deseo de muchos! El Super Bowl llegará a la pantalla de TV Azteca Deportes. Este 13 de diciembre, disfruta de la edición número LVI del Super Domingo con todo el equipo de Ritual NFL.

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