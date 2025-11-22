¿Qué fue de la vida de Chamagol? El ex goleador del Atlante en la Liga BBVA MX

Sebastián González Valdés se hizo conocido en la Liga BBVA MX con el apodo 'Chamagol'. El chileno fue uno de los mejores delanteros de Atlante y se convirtió en figura goleadora del equipo.

Por este motivo es recordado con mucho cariño por la afición azulgrana. A varios años de su retiro del fútbol profesional, el también exjugador del Colo-Colo sigue activo en el mundo deportivo, pero desde otro rol. ¿A qué se dedica actualmente?

¿Cuándo se retiró y a qué se dedica actualmente Chamagol?

Chamagol jugó de manera profesional hasta 2014. En ese año colgó los botines a la edad de 36 años. Sus reconocimientos no fueron pocos:

191 goles anotados

Medalla de Bronce con Chile en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000

Cuarto puesto en la tabla de goleadores a nivel mundial de la IFFHS de 2002

Campeón de goleo del fútbol chileno en 2002 y la Liga Mx en 2003

En la actualidad, el sobrino del futbolista Francisco 'Chamaco' Valdés es gestor deportivo vocacional con estudios y especialización en fútbol. Pero además es gerente deportivo de Club de Deportes Recoleta en su Chile natal.

En su cuenta de Instagram tiene más de 28 mil seguidores que lo apoyan y le ofrecen su cariño nostálgico por la carrera exitosa que logró en el fútbol de Chile y México. Además, el exjugador siempre se declaró un fanático leal de Chespirito y los hinchas mexicanos lo recuerdan con aprecio.

La carrera futbolística de Chamagol y su clásico festejo en referencia a Chespirito

Sebastian González fue figura del Atlante y se ganó el corazón de los Potros de Hierro. Su festejo emulando al Chavo del 8 es uno de los más icónicos y recordados en la afición del club y en el fútbol de México en general. Sus celebraciones fueron protagonizadas por una playera del Chapulín Colorado, un chipote chillón y hasta la clásica gorrita del personaje de Roberto Gómez Bolaños.

El delantero chileno llegó al país desde el plantel de Colo-Colo y en sólo 7 torneos como jugador azulgrana pudo marcar 75 goles en 123 partidos. Pero también pasó por los cuerpos de Tigres, Mérida FC y León en la Liga Expansión MX.

Al salir de México en 2011, Chamagol militó en The Strongest de Bolivia y anotó 10 goles. Luego fue parte Caracas en Venezuela. Al regresar a Chile, jugó en Palestino y más tarde con Deportes Temuco.