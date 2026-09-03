¿Qué ha ganado Guillermo Almada como entrenador? Estos son todos sus títulos

Guillermo Almada llegó al Club América para encontrar soluciones. El equipo ya no competía, pero el uruguayo logró imponer sus bases y consiguió elevar el nivel de la plantilla pese a no tener muchos cambios respecto a la temporada pasada. Sin embargo, la eliminación en Semifinales de Leagues Cup lo alejó de obtener su primer título bajo los colores auzlcremas.

Las Águilas cayeron en los penales ante Rayados de Monterrey luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. En este contexto, decidimos repasar todos los títulos que consiguió Guillermo Almada como entrenador, los cuales llevaron a que sea DT de instituciones de alto prestigio como el propio América o tener experiencia en Europa en clubes como Real Valladolid o Real Oviedo.

Todos los títulos de Guillermo Almada como entrenador

Desde que comenzó con su carrera como técnico, el charrúa logró obtener seis títulos oficiales. Cuatro de ellos fueron dirigiendo a un equipo mexicano, mientras que los dos restantes se reparten entre Uruguay y Ecuador. Así está su palmarés actual:



Copa Challenger de la FIFA 2024 (Pachuca)

Derbi de las Américas de la FIFA 2024 (Pachuca)

Copa de Campeones de la Concacaf 2024 (Pachuca)

Apertura de la Liga BBVA MX 2022 (Pachuca)

Campeonato Ecuatoriano 2016 (Barcelona SC)

Torneo Preparación 2012 (River Plate de Uruguay)

Jorge Guillermo Almada head coach of Pachuca during the Quarter-Final first leg match between Pachuca and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Hidalgo Stadium on May 07, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|David Leah/David Leah

Luego de quedar eliminado de la Leagues Cup, el entrenador Almada buscará su primera coronación bajo su conducción en el América en el Apertura 2026. El cuadro azulcrema parte como único líder del torneo mexicano con 16 unidades en las primeras seis jornadas y se posiciona como uno de los favoritos a quedarse con el título.

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Guillermo Almada encontró su mejor versión en Pachuca

La etapa más exitosa de Almada como entrenador fue, sin dudas, durante su paso por Pachuca. El uruguayo llegó a los Tuzos en diciembre de 2021 y alcanzó la final de la Liga BBVA MX en su primer torneo. Si bien perdió aquella definición del Clausura 2022 ante Atlas, tuvo revancha seis meses después al conquistar el Apertura tras vencer a Toluca por un contundente marcador global de 8-2.

Su ciclo en el conjunto hidalguense alcanzó dimensión internacional durante 2024. Pachuca ganó de manera invicta la Copa de Campeones de la Concacaf y posteriormente derrotó a Botafogo y Al Ahly para levantar el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, respectivamente. Incluso, disputó la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

De esta manera, Almada consiguió con Pachuca cuatro de los seis títulos que aparecen en su palmarés. Además, llegó a tres finales de la Liga BBVA MX y llevó al club hasta una definición mundial. Ahora tendrá la misión de trasladar aquella versión ganadora al América, institución en la que todavía busca su primera coronación.