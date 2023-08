Esto es lo que necesita Djokovic para asegurarse el número 1 del mundo

En lo que al Ranking ATP concierne, la victoria de Novak Djokovic no supuso ningún cambio de posición en la tabla, pero sí que le deja el número 1 muy en su mano de cara al US Open. Porque con esos 1000 puntos de ganador del torneo de Cincinnati, Nole se ha puesto a apenas 20 puntos del español. Esto quiere decir que Djokovic podría salir del US Open como número 1 del mundo.

Con muy poco, Djokovic puede alcanzar nuevamente la punta del ranking ATP

A Nole le serviría únicamente con ganar su partido de primera ronda para volver al número 1. En el caso de que saliese vencedor del próximo Grand Slam, Djokovic saldría con una ventaja bastante difícil de recuperar por parte de Alcaraz, que sentirá la presión por primera vez de defender un grande y de tener que hacerlo bien para no perder distancia en el ranking con un Nole que vendrá muy fuerte.

“No te lo puedo explicar, han sido muchísimas cosas, no tengo el tiempo para contarlo todo y tampoco la energía. Lo de hoy ha sido una montaña rusa para los dos, unas condiciones realmente duras para jugar a tenis, aunque es cierto que él empezó mejor que yo. Hemos jugado un partido de cuatro horas y, cada hora que pasaba, las condiciones iban cambiando”, comentó Nole luego de ganarle a Carlos Alcaraz.

También, se animó a hablar sobre lo que serán los enfrentamientos con el actual número 1 del mundo.

“Es todo un desafío jugar contra él pero, al mismo tiempo, reconozco que es muy sufrido. Hubo algunas bolas incomprensibles, estaba a punto de pedirle que por favor se rindiera, que me entregara alguna bola de partido porque ya no podía más. Quizá nosotros, los jugadores, no lo disfrutemos tanto como ellos, pero al final del día estamos muy orgullosos de lo que hicimos, de nuestro rendimiento”, expresó el serbio sobre la rivalidad con el joven español.

