Actualización: Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la Liguilla del Apertura 2026

¡La esperanza de Liguilla sigue viva! Después de un par de partidos en donde ha sumado puntos necesarios en este cierre de temporada, Pumas aún tiene ciertas esperanzas de acceder a la Fiesta Grande del futbol mexicano a través de los últimos puestos de la clasificación que da este pase.

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Pumas igualó frente a los Tigres en la cancha del Olímpico Universitario para, posteriormente, sacar un triunfo importante contra Puebla en el Cuauhtémoc. Por tal motivo, aquí conocerás qué es lo que necesita el cuadro capitalino para acceder a la Liguilla del Apertura 2026.

¿Qué necesita Pumas para acceder a la Liguilla del Apertura 2026?

En estos momentos, Pumas se encuentra en el décimo lugar de la clasificación general con 20 unidades y una diferencia de goles de -2. Santos, el último lugar con boleto a Liguilla, tiene 22 puntos, por lo que la diferencia entre ambas instituciones es de solamente una victoria.

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Un triunfo vital, La Pantera y Juninho en modo ON FIRE🔥 hicieron que nos lleváramos 3 puntos como visitantes. 📸 Esta es la galería @CervezaTecate ✨ del partido ante Puebla. #SiemprePumas https://t.co/1miqRWN3LO — PUMAS (@PumasMX) November 1, 2026

Sin embargo, el escenario no es para nada sencillo. Lo primero que tiene que ocurrir es que Pumas derrote al América, el actual líder del torneo, en la cancha del Olímpico Universitario. No obstante, además de ello necesita que se den un par de combinaciones totalmente alejadas de su participación.

Pumas necesita que Santos pierda como visitante frente al Atlante y que Rayados no gane en su visita a Toluca. Además, también necesita un resultado negativo de Monterrey en su duelo pendiente a Querétaro para que, con ello, rasque el último lugar de la clasificación y, así, dependa de sí mismo en la última jornada en donde enfrentará precisamente a La Pandilla.

¿Quiénes han sido los mejores jugadores de Pumas en el torneo regular?

Keylor Navas se ha mantenido como uno de los mejores jugadores de Pumas en el torneo actual; sin embargo, junto a él destacan el Toti López y Pedro Vite. En este escenario también se encuentran Robert Morales y Juninho, el cual es uno los mejores goleadores de la temporada regular con 9 tantos.