Este es el tremendo significado del festejo de Christopher Nkunku con un globo

Aunque hay personas que probablemente se molesten ante la innovación de los festejos, muchos futbolistas han patentado sus formas de celebrar los tan ansiados goles. En este caso, en un momento complicado de su carrera, Christopher Nkunku sorprendió a varios por la forma en la que festejó su tanto del fin de semana pasado. He aquí la explicación sobre el por qué infla un globo.

¿Por qué el ariete del Milán infla un globo para celebrar sus goles?

El ariete francés llegó al Milán recién en agosto del 2025 para competir por un puesto en uno de los equipos históricos de Italia. Sin embargo, su desempeño al momento no había sido el ideal. Aunque el fin de semana marcó doblete en el partido ante Verona… fueron sus primeros tantos de la temporada de Serie A.

Por eso, al marcar su primer gol de dicho encuentro por la vía del penal, llamó la atención que sacara un globo y lo inflara para celebrar el que marcara el tanto del 2-0 en su duelo de fecha 17 del Calcio. Y es que algunos no sabían que es algo usual en las formas de celebración del ariete francés.

Por eso, en un encuentro donde marcó dos goles y fue nombrado el MVP del encuentro, Nkunku se dio el tiempo de rectificar la información conocida. El delantero de 28 años infla globos, pues su hijo es un apasionado de esos objetos. Ya había hecho lo mismo en el RB Leipzig y también en su paso con el Chelsea.

¿Además de inflar el globo, cuál es el festejo más icónico de la actualidad?

Realmente son varios los futbolistas que ya tienen un festejo particular. En este caso el de Nkunku tiene sus respectivos rasgos característicos. Otro que causó polémica porque se indica que el inglés quería registrarlo legalmente como suyo, es el de Cole Palmer. Pero sin lugar a dudas, dado que sigue vigente en el futbol profesional, el SIUUU de Cristiano Ronaldo es el más icónico. Es una celebración conocida y replicada incluso en otros deportes. Por eso no hay mucho qué discutir en este debate.