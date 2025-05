El SAT podría multarte si no cumples con esto al hacer apuestas deportivas en México

Las apuestas deportivas se han instalado dentro del mundo del futbol y México no es la excepción. Millones de personas gastan su dinero en la ‘suerte’ cada fin de semana con el inicio de una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 , pero lo cierto es que no todo el dinero recaudado queda limpio en sus manos. Según información compartida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), deberá pagarle a dicha entidad el 1% del valor del premio obtenido. Si no se declaran los ingresos obtenidos por premios, el SAT puede quedarse con hasta el 75% del monto no declarado.

Cabe destacar que el SAT forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), organismo que se encarga de la recaudación de impuestos. Este alto monto de dinero que sale del futbol y que los ganadores deben pagar están establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), donde en el Artículo 137 en el capítulo VII define los ingresos por la obtención de premios como los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y todo tipo de concursos que hayan sido autorizados de manera legal.

Unsplash Los ganadores de apuestas deberán pagar un 1% de lo adquirido al SAT.

Es el Artículo 138 de la Ley del ISR el que dicta que cuando se organicen loterías, sorteos, rifas o concursos dentro del territorio nacional, el impuesto que se le aplicará a los ganadores corresponde del 1% sobre el valor total del premio. Esto aplica cuando la entidad federativa en cuestión no se grave con más del 6% sobre el monto del premio. En caso de que se rebase dicho límite, se cobrará el 21% del total de los ingresos.

TE PUEDE INTERESAR:

Según comenta Infobae, el impuesto deberá ser retenido por quienes efectúen el pago de la recompensa y se transformará en pago definitivo cuando el receptor lo declare ante el SAT. En caso de no realizar la declaración de impuestos, las personas físicas no podrán considerar la retención como pago final, por lo tanto, a la cuenta se sumarán los demás ingresos acumulados. De todos modos, deberá realizar su Declaración Anual de Impuestos al SAT con el fin de acreditar que al momento de cobrar el premio ya se había efectuado la retención.

¿Qué hacer para que el SAT no nos multe por apuestas deportivas?

Verificar las retenciones: Asegurarse de que la casa de apuestas haya retenido los impuestos correspondientes del premio.

Asegurarse de que la casa de apuestas haya retenido los impuestos correspondientes del premio. Declarar los ingresos: Si el premio recibido supera los $600,000, debe incluirse en la declaración anual.

Si el premio recibido supera los $600,000, debe incluirse en la declaración anual. Conservar la documentación: Guardar los comprobantes relacionados con el premio, sobre todo el de las retenciones efectuadas.

¿Cuánto dinero generan las apuestas deportivas en México?

Según información que comparte el portal ARA Multimedia, el mundo de las apuestas deportivas generó un total de 300 millones de dólares en impuestos, de acuerdo a la cifra compartida por el estudio “The Mexican Online Gambling Market”. Dicha investigación asegura que más de 70 millones de adultos mexicanos participan en juegos de azar, y de ellos, un porcentaje importante elige a las apuestas relacionadas con el deporte. Tal es así que un 30% de la población adulta en México participa activamente en juegos de dinero.