Querétaro vs Santos alineaciones confirmadas | Jornada 10 del Clausura 2024

Este viernes primero de marzo del 2024, inicia la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Las acciones inician con tres partidos para este viernes, los cuales son: Atlético de San Luis vs Puebla, Querétaro vs Santos y Mazatlán vs Necaxa.

Para el sábado dos de marzo continúa la actividad con cuatro juegos; Toluca vs Tigres, Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América. Por último, termina la actividad el domingo con los juegos entre Rayados vs Pumas y Tijuana vs León.

El primer partido del día es el de Querétaro vs Santos que se va a disputar en el Estadio La Corregidora en punto de las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Los Gallos Blancos llegan en la décima posición con 11 puntos conseguidos tras dos victorias, cinco empates y dos derrotas.

Por otra parte, Santos llega en el lugar 14 de la tabla con seis puntos, luego de ganar dos partidos, empatar uno y perder seis. Buscan salir del fondo de la tabla luego de recuperar a su campeón de goleo.

Alineación de Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Manzanares, Mendoza, Gularte, Sandoval y Venegas

Mediocampistas: Escamilla, Sosa y Lertora

Delanteros: Batista y Barrera

𝐒𝐮𝐦𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐁𝐚́𝐬𝐢𝐜𝐚𝐬. 😍 Esta mañana fue de doble victoria en el CEGAR. ¡Vamos por más! Sub 18: 🐓 2-1 ⚔️

Sub 23: 🐓 5-1 ⚔️ ¡Esto es #CorazónyAguante, @ClubQueretaroFB ! 💙🖤 pic.twitter.com/uaZUyGY357 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 1, 2024

Alineación de Santos

Este día constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad. El principal objetivo del día es hacer un llamado a enfrentar la discriminación de cualquier tipo, frenar los actos discriminatorios que se presentan en… pic.twitter.com/tnqUxLZWh7 — Club Santos (@ClubSantos) March 1, 2024

Portero: Acevedo

Defensas: Echeverria, Amione, Doria y Govea

Mediocampistas: Aquino, Cervantes, Sordo, Carrillo y Medina

Delanteros: Muñóz

