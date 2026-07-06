¿Quién es Andrés Martín... futbolista que interesa en el América?

En las horas recientes un nombre surgió de entre “las sombras” por el total desconocimiento que había de él en el contexto mexicano. Sin embargo, se indica que las águilas del América tienen en la mira a Andrés Martín. El español llegaría después de lograr un torneo de altísimo nivel en la segunda división de España. Esto es lo que se sabe del interés de los azulcremas por este futbolista del Racing de Santander.

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¿Quién es Andrés Martín, futbolista del Racing de Santander?

Este mercado de fichajes ha tenido al Racing en el entorno del futbol de estufa en México. Hace unos días se indicó que Sergio Canales volvía al club que le vio nacer y ahora se dice que América está sondeando el fichaje de Andrés Martín. El futbolista de 26 años se formó en el club Córdoba y ya tuvo pasos por Tenerife y Rayo Vallecano.

En estos momentos su ficha le pertenece a Racing, que viene de firmar su vuelta a la primera división española. En ese sentido, Andrés fue parte importantísima de que dicha situación se lograra. Firmó una temporada con 23 goles y 8 asistencias, que lo ponen como emblema del equipo, por lo que algunos ven el fichaje como algo sumamente complicado.

La temporada 2025-26 fue su segunda con el cuadro de Santander y se le percibe como un hombre base para el equipo. Aunque en estos momentos están en plena planificación para enfrentarse a un cambio abrupto que les enfrentará al monstruo de LaLiga, por lo que no sería extraña la llegada de algunos futbolistas que traerían competencia interna.

¿Cuánto cuesta la ficha de Andrés Martín?

En el sentido del dinero y los precios que América ya está meditando, Andrés Martín tiene contrato con el cuadro español hasta el 2028. En ese sentido, las negociaciones tendrían que ser muy buenas por parte de América. El futbolista de 26 años se encuentra en el mejor momento de su carrera, por lo que al menos se deberían abonar 8 millones de euros para traerlo a México. Y se indica que también deberían mejorar su salario, que hoy rondaría en los 280 mil euros anuales.