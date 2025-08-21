¿Quién es Gonzalo Alfaro, aficionado de la U de Chile que cayó al vacío tras la pelea vs hinchas de Independiente?
Gonzalo Alfaro protagonizó uno de los momentos más macabros en la riña entre aficionados de Independiente y la U de Chile el miércoles, al caer al vacio desde una zona de las tribunas.
El aficionado Gonzalo Alfaro de la Universidad de Chile, fue el hincha que cayó desde una zona de las gradas del Estadio Libertadores de América cuando buscaba escapar de los salvajes seguidores del Independiente, los cuales terminaron por arrojarlo al vacío.
Gonzalo Alfaro fue uno de los chilenos que viajaron para ver el juego de Octavos de Final de la Copa Sudamericana y que quedaron encapsulados en la grada y atacados por los locales.
Alfaro en su intento por huir, brincó la reja y quería usarlo como ruta de escape aunque la idea era muy temeraria, se aventuró a escalar y en imágenes crudas, se percibe como es empujado y desaparece al caer desde algunos metros.
El seguidor fue uno de los 15 que tuvieron que ser llevados al hospital y era quien estaba con su salud delicada, y se está a la espera de información OFICIAL de parte de la U de Chile o de Independiente que aclaren si Gonzalo está fuera de peligro o tras una operación está delicado con riesgo de muerte.
Gonzalo Alfaro, de 33 años de edad y padre de tres hijas, es un gran aficionado de la U de Chile. Y en su comunidad de donde es oriundo, originario de la comuna de La Calera, Chile, sus familiares y amigos se han convocado para ayudarlo en estos momentos, con una recolecta económica para los gastos de traslado.
¿Quiénes son todos los lesionados en la pelea entre U de Chile e Independiente en el Libertadores de América?
Gonzalo Alfaro - grave por caída
Jaime Mora - cirugia por fractura
Pablo Mora - Politraumatismo
Brayan Martínez - Apuñalado
Ignacio Castro - Herida en la cabeza
Diego Trujillo - Politraumatismo
Sebastián Aliste - Politraumatismo
Fernando Ortiz - Politraumatismo cráneo
Han Abreu - Politraumatismo
Carlos Mesa - Politraumatismo
Román Silva - Politraumatismo
Victoria Neira - Politraumatismo
Andrés Villalobos - Politraumatismo de cráneo
Diego Montero - Apuñalado en el tórax
Renato Urbina - Traumatismo
Joaquín Vaina - Politraumatismo
Rubén Torres - Politraumatismo
José Acuiada - Politraumatismo
Patricio Valenzuela - Politraumatismo
¿Dónde llamar para saber el estado de salud de los heridos del U de Chile vs Independiente?
El Hospital Fiorito de Avellaneda, ubicado en Buenos Aires, tiene como número telefónico el siguiente +54 11 4201-5555. Esa, de acuerdo a información es la vía de contacto para saber más sobre la salud y los aficionados que ya han sido dados de alta.