¿Quién es Gonzalo Alfaro, aficionado de la U de Chile que cayó al vacío tras la pelea vs hinchas de Independiente?

El aficionado Gonzalo Alfaro de la Universidad de Chile, fue el hincha que cayó desde una zona de las gradas del Estadio Libertadores de América cuando buscaba escapar de los salvajes seguidores del Independiente, los cuales terminaron por arrojarlo al vacío.

Gonzalo Alfaro fue uno de los chilenos que viajaron para ver el juego de Octavos de Final de la Copa Sudamericana y que quedaron encapsulados en la grada y atacados por los locales.

Alfaro en su intento por huir, brincó la reja y quería usarlo como ruta de escape aunque la idea era muy temeraria, se aventuró a escalar y en imágenes crudas, se percibe como es empujado y desaparece al caer desde algunos metros.

El seguidor fue uno de los 15 que tuvieron que ser llevados al hospital y era quien estaba con su salud delicada, y se está a la espera de información OFICIAL de parte de la U de Chile o de Independiente que aclaren si Gonzalo está fuera de peligro o tras una operación está delicado con riesgo de muerte.

Gonzalo Alfaro, de 33 años de edad y padre de tres hijas, es un gran aficionado de la U de Chile. Y en su comunidad de donde es oriundo, originario de la comuna de La Calera, Chile, sus familiares y amigos se han convocado para ayudarlo en estos momentos, con una recolecta económica para los gastos de traslado.

¿Quiénes son todos los lesionados en la pelea entre U de Chile e Independiente en el Libertadores de América?

Gonzalo Alfaro - grave por caída

Jaime Mora - cirugia por fractura

Pablo Mora - Politraumatismo

Brayan Martínez - Apuñalado

Ignacio Castro - Herida en la cabeza

Diego Trujillo - Politraumatismo

Sebastián Aliste - Politraumatismo

Fernando Ortiz - Politraumatismo cráneo

Han Abreu - Politraumatismo

Carlos Mesa - Politraumatismo

Román Silva - Politraumatismo

Victoria Neira - Politraumatismo

Andrés Villalobos - Politraumatismo de cráneo

Diego Montero - Apuñalado en el tórax

Renato Urbina - Traumatismo

Joaquín Vaina - Politraumatismo

Rubén Torres - Politraumatismo

José Acuiada - Politraumatismo

Patricio Valenzuela - Politraumatismo

¿Dónde llamar para saber el estado de salud de los heridos del U de Chile vs Independiente? (Acá les sugiero hay que poner el número del hospital donde lo trasladaron?

El Hospital Fiorito de Avellaneda, ubicado en Buenos Aires, tiene como número telefónico el siguiente +54 11 4201-5555. Esa, de acuerdo a información es la vía de contacto para saber más sobre la salud y los aficionados que ya han sido dados de alta.