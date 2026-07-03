¿Quién es Ian Subiabre, joya que Monterrey tendría en la mira?

La carrera del futbolista está propensa a cambios impensados, lo cual se presentaría con este hombre si el interés de los Rayados de Monterrey avanza en su ficha. Blindado por hasta 100 millones de dólares, Ian Subiabre parece que tendrá que bajar sus pretensiones, pues en River Plate está básicamente borrado. Esto se sabe de la joya argentina de 19 años.

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¿Quién es Ian Subiabre, joya argentina que interesa en Monterrey?

Mientras el mundo conocía al Diablito Echeverri y al propio Franco Mastantuono, Ian Subiabre también se posicionaba como un prospecto a seguir dentro del futbol argentino. Sin embargo, por decisiones deportivas y bajo rendimiento, parece que su carrera se encuentra en un bache. Pero se indica que habría un oasis que le serviría para replantearse su vida… llegando a México.

El juvenil de 19 años forma parte de las talentosas creaciones surgidas en River Plate y con su debida trayectoria en las selecciones menores de Argentina. Sin embargo, sus días recientes no son para nada lo que se esperaba de él. Aunque ya existía interés por él en Europa, el club argentino lo blindó y así se truncó su salida de manera inmediata.

En ese sentido, se indica que Monterrey estaría dispuesto a darle una oportunidad en medio de señalamientos severos que llegan desde Argentina. Y es que se viralizó un video del joven jugando un torneo amateur, esto sin evidentemente avisar a River Plate. Ante eso, se indica que él mismo se acercó a la directiva y pidió perdón. Pero eso solamente profundizó la tensión existente entre jugador y equipo.

@perfilcom REEL SUBIABRE SUBT🔴 LA JOYA DE RIVER Y DE LA SELECCIÓN ⚽ De Comodoro Rivadavia a River Plate y la Selección Argentina. Ian Subiabre creció en una familia donde el deporte siempre fue protagonista y, desde pequeño, mostró un talento especial con la pelota. ¿Como ves el futuro de esta promesa? 📲Mantenete informado en Perfil.com ♬ sonido original - Perfil.com

¿Cuánto cuesta la ficha de Ian Subiabre?

Se indica que ante la proyección que tenía hace unos años, River Plate aplicó una cláusula de 100 millones de dólares. Justamente en ese momento donde su representante y él firmaron hasta 2028, terminaron atados de manos… pues se le advirtió al joven que estaría borrado en caso de quedarse sin extender su vínculo.

Sin embargo en estos momentos la situación es crítica, pues no fue a pretemporada con el equipo de Eduardo Coudet. En ese sentido, tal vez ambas partes pudieran buscar una opción de préstamo o un fichaje con reales pretensiones económicas de una joya que está perdiendo su brillo poco a poco.