No lo ha anunciado pero este es el nuevo mexicoamericano por el que Chivas apostó

El equipo tapatío ha apostado fuertemente por los mexicoamericanos como parte de un proyecto que aprovecha un tema social, en el cual miles de jóvenes deportistas cuentan con la doble nacionalidad. En ese sentido, las Chivas recién anunciaron un muchacho traído desde las academias de la MLS. Conoce a Landon Zúñiga y la apuesta que el Rebaño Sagrado hace con el juvenil.

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¿Quién es Landon Zúñiga… refuerzo de Chivas para el Apertura 2026?

No es noticia que las Chivas se mantengan en una dinámica que les ha permitido encontrar talentos mexicanos en este asunto de la doble nacionalidad. Y en esta ocasión convencieron y fueron convencidos por un talento de 18 años que militaba en las academias del Atlanta United. Su nombre es Landon Zúñiga y llegaría a las filiales del equipo.

Se reporta que el joven convenció al Guadalajara en unas visorias, razón por la que firmó su primer contrato como profesional, tal como él lo presumió en sus redes sociales. De hecho fue así como se conoció que fichó por el equipo rojiblanco, porque hasta el momento… no hay anuncio oficial por parte del chiverío en redes sociales.

Con esto, dado que cumple los 19 años en septiembre, el fichaje parece que se daría para fortalecer el proceso de Sub-19 que pasa a la Sub-21. En dicha categoría el equipo viene de lograr el título al derrotar al América. Y si todo sale bien con el talento mexicoamericano, forjarse como un refuerzo con proyección al Tapatío.

¿Cuántos mexicoamericanos ha fichado Chivas en la última época?

Como se indicó, ya con un plan de trabajo marcado y abrazado de manera total, el equipo ha fichado alrededor de 11 elementos desde la llegada de Fernando Hierro. Justamente con el español comenzó este proyecto, por el cual se contrataron nombres como Cade Cowell, Daniel Aguirre, Leonardo Sepúlveda, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Jonathan Pérez, Efraín Álvarez, Cruz Medina, Kevin García y ahora Landon Zúñiga.

Aunque no todos han sido fichajes con rumbo al primer equipo, Chivas tiene claro que la apuesta ha tenido buenos dividendos, aunque otros no han terminado de “cuajar” en las filiales ni en el primer equipo.