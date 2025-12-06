Partidos de HOY sábado 6 de diciembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX vive una jornada decisiva con dos partidos este sábado 6 de diciembre: Los Diablos Rojos del Toluca vs Rayados de Monterrey a las 18:50 horas y Tigres vs la Máquina de Cruz Azul a las 21:00 horas, ambos transmitidos por TV Azteca.

RESUMEN: Cruz Azul vs Tigres | Semifinal Ida | Apertura 2025

Toluca vs Monterrey (18:50 horas, Estadio Nemesio Díez)

El primer choque se enfrentan Toluca y Monterrey en la vuelta de semifinales. Los Rayados llegan con ventaja mínima tras imponerse 1-0 en la ida gracias al gol de Germán Berterame. Sin embargo, el Nemesio Díez promete ser un escenario hostil para los regios: históricamente, el equipo de Sergio Ramos nunca ha ganado en Liguilla en esa cancha.

Toluca, número 1 de la siembra, busca remontar ante su afición y confirmar su condición de favorito para alcanzar la gran final en forma consecutiva. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, ya demostraron su poder ofensivo en temporada regular con un contundente 6-2 sobre Rayados. La presión está del lado choricero, que necesita ganar para avanzar, mientras que Monterrey intentará resistir y aprovechar cualquier espacio para liquidar la serie.

Tigres vs Cruz Azul (21:00 horas, Estadio Universitario)

El segundo duelo de la jornada se jugará en el Volcán, donde Tigres recibe a Cruz Azul tras el empate 1-1 en la ida. La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, está obligada a ganar para seguir con vida, mientras que a Tigres le basta con igualar gracias a su mejor posición en la tabla.

En el partido anterior, Ángel Correa adelantó a los universitarios, pero Gabriel Fernández empató para Cruz Azul desde el punto penal. Tigres llega con la moral alta tras una remontada histórica en cuartos de final contra Tijuana, mientras que Cruz Azul eliminó a Chivas en una serie intensa.

¿Dónde ver los encuentros de vuelta de las semifinales?

La cita es doble y obligada para los aficionados: 18:50 horas Toluca vs Monterrey y 21:00 horas Tigres vs Cruz Azul, a través de TV Azteca, por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García y Zague. Una noche que promete escribir nuevas páginas en la historia de la Liguilla.

