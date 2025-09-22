Ousmane Dembelé debería ser el ganador del Balón de Oro 2025 para la Inteligencia Artificial (IA), un pronóstico que muchos no se esperan, pues según la lista que se filtró, y en la que Real Madrid no figura , da por vencedor a Lamine Yamal, actual jugador del Barcelona.

Chat GPT expuso una lista de virtudes de por qué el jugador francés sería el nuevo mejor futbolista del mundo, entre las que destaca su buen rendimiento con el PSG, que ganó por primera vez la Champions League y fue Campeón de Campeones de Europa, aunque el único fracaso fue perder por goleada la final del Mundial de Clubes 2025 ante Chelsea.

@o.dembele7 Ousmane Dembelé será el ganador del Balón de Oro 2025, según la IA

Dembelé se llevaría el Balón de Oro, ya que los votantes se inclinan más por alguien que no ha ganado nada individualmente. Además, el francés ha tenido un gran año con el PSG, equipo con el que volvió a resurgir de las cenizas como el Ave Fénix.

Ousmane, pese a ser considerado como ganador por la IA, pelea ante un gran contendiente como lo es Lamine Yamal, quien se ha convertido en un referente del Barcelona, que poco a poco recupera protagonismo en Europa. Asimismo, el español ha trascendido con su Selección al ganar la Eurocopa 2024 y ser subcampeón de la Nations League 2025.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Lamine Yamal Lamine Yamal es el jugador que le puede arrebatar el Balón de Oro 2025 a Dembelé

La carrera ascendente de Ousmane Dembelé, quien ganaría el Balón de Oro, según la IA

Ousmane Dembelé inició su carrera como futbolista a muy temprana edad con el Stade Rennes, club en el que pasó por todas las categorías hasta el primer equipo.

Dembelé brilló con el conjunto francés, por lo que fue vendido al Borussia Dortmund, pero solo permanecería una temporada, ya que Barcelona se hizo de sus servicios al comprarlo en 135 millones de euros (casi 3 mil millones de pesos).

El francés, debido a la gran cantidad que pagó el club blaugrana, pintaba para ser un referente. Sin embargo, su desempeño estuvo por debajo de las expectativas, pues la mala relación con la afición, aunado a las múltiples lesiones que tuvo durante los 6 años, provocaron su salida.

Dembelé llegó al PSG en verano de 2023 y 2 años después su carrera volvió a catapultarse, a tal grado de hoy pelear por el Balón de Oro 2025 y ser el ganador, según la IA.