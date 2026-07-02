Estos son los 2 refuerzos que Cruz Azul ya firmó para el Apertura 2026

Después de días de simples rumores y falta de anuncios, Cruz Azul podría afirmar que ya tiene a dos elementos firmados para el Apertura 2026. Sin embargo, se debe aclarar que ambos son prospectos/proyectos que iniciarán en el equipo de la Liga de Expansión MX. Conoce a José Juan Calero y a Mauricio Reyes, futbolistas que reforzarían a La Máquina para el proyecto de su filial inmediata.

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¿Quiénes son los 2 primeros fichajes de Cruz Azul para el Apertura 2026?

Aunque la institución no los ha anunciado de manera oficial, ya se han visto imágenes de ambos futbolistas entrenando en las instalaciones del club. El caso de ambos es distinto, pero llegan como perfiles que estarían trabajando en la filial de la Liga de Expansión. Según se sabe, ambos trabajarían con Esteban Landazábal para fortalecer el proyecto previo a la máxima categoría.

El primero de ellos es José Juan Calero, quien viene de vivir la mejor temporada de su carrera (15 goles en 15 partidos en la Liga BBVA Expansión). Ya con 27 años, parecería que su carrera ya tardó, pero si las cosas salen bien… la oportunidad del primer equipo está a la mano. El hijo de Miguel Calero tiene experiencia en México, Costa Rica y Portugal, por lo que esta sería la oportunidad más grande de su carrera.

Mientras que el segundo nombre es más desconocido. El lateral izquierdo de 24 años no ha encontrado constancia en su carrera. Mauricio Reyes es canterano del Club América que no se afianzó con los azulcremas, salió al Cancún FC, probó con el Guadalajara y su última etapa la vivió con el Irapuato. Ahora, espera convencer a la gente de Cruz Azul Hidalgo para el reinicio de este proyecto en el Apertura 2026.

¿Cruz Azul ya tiene fichajes para el primer equipo?

El perfil de los futbolistas mencionados son para fortalecer al Cruz Azul Hidalgo, pero no se ha indicado nada sobre los refuerzos para el primer equipo. Se indica que muy probablemente se anuncien a los hombres que reforzarán al club días previos al 11 de julio o ese mismo día. Y es que se anunció un partido especial donde habrá fiesta y donde probablemente se anunciarán a las personas que defenderán el escudo durante los próximos meses.