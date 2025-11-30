Estos son los únicos atletas mexicanos que han logrado el oro en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales

Al llegar el final del 2025, el deporte mexicano está en el recuento de lo logrado y por eso siempre salen a la luz los grandes hitos que llevan años sin batirse. En ese sentido, son dos los atletas mexicanos que consiguieron la gran historia de los primeros lugares en los torneos más importantes de su respectiva disciplina. Y es que solamente Ernesto Canto y María Espinoza consiguieron medalla de oro en Juegos Olímpicos y también concretaron la gloria en Campeonatos Mundiales.

“El Güerito de Tepito Habla Tras su Victoria en Arabia: Entrevista Exclusiva”

¿Quiénes son los atletas mexicanos que consiguieron el doble oro?

Probablemente para los más jóvenes la historia de María del Rosario Espinoza es mucho más conocida. Sin embargo, uno de los primeros íconos del deporte nacional fue el marchista. El año 1983 concretó un glorioso primer lugar para México, esto en la competencia disputada en Finlandia. Posteriormente, exactamente un año después, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Y así, después de casi un cuarto de siglo, otra deportista nacional logró tan complicado hito, pero ahora fue gracias al Taekwondo que tantas alegrías dio con esta mujer. María del Rosario Espinoza concretó la misma fórmula en el Mundial de su especialidad en 2007 y un año después ocurrió lo mismo en los Olímpicos… ambos disputados en Beijing 2008.

@velazquezagustin111 Oro y plata para México, Ernesto Canto y Raúl González marcha 20 km los angeles 84. ♬ sonido original - Velazquez Agustin Ma

¿No hay más atletas mexicanos con esta hazaña de doble oro?

Tal como se indicó desde el principio, no. El deporte nacional solo vio en dos personas este logro y quien pudiera repetirlo, llegando a lo más alto en Los Ángeles 2028, es Osmar Olvera… quien ganó el primer lugar este año.

Sin embargo, otros dos personajes que se quedaron muy cerca fueron Ana Gabriela Guevara y Guillermo Pérez. La velocista mexicana ganó el primer lugar en el Mundial de París en 2003, sin embargo tuvo que conformarse con la plata en los Olímpicos de Atenas 2004. Mientras que Guillermo fue al revés, se quedó con el segundo lugar en el Mundial en 2007 y consiguió la gloria eterna del oro en 2008. Ambos torneos concretados en China.