deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Estos son los únicos atletas mexicanos que han logrado el oro en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales

Los atletas mexicanos han concretado historias épicas, sin embargo solamente dos consiguieron la medalla de oro en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

quienes-son-unicos-atletas-mexicanos-lograron-oro-juegos-olimpicos-y-campeonatos-mundiales-pb-notas
Crédito: Pixabay.
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Al llegar el final del 2025, el deporte mexicano está en el recuento de lo logrado y por eso siempre salen a la luz los grandes hitos que llevan años sin batirse. En ese sentido, son dos los atletas mexicanos que consiguieron la gran historia de los primeros lugares en los torneos más importantes de su respectiva disciplina. Y es que solamente Ernesto Canto y María Espinoza consiguieron medalla de oro en Juegos Olímpicos y también concretaron la gloria en Campeonatos Mundiales.

“El Güerito de Tepito Habla Tras su Victoria en Arabia: Entrevista Exclusiva”

¿Quiénes son los atletas mexicanos que consiguieron el doble oro?

Probablemente para los más jóvenes la historia de María del Rosario Espinoza es mucho más conocida. Sin embargo, uno de los primeros íconos del deporte nacional fue el marchista. El año 1983 concretó un glorioso primer lugar para México, esto en la competencia disputada en Finlandia. Posteriormente, exactamente un año después, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Y así, después de casi un cuarto de siglo, otra deportista nacional logró tan complicado hito, pero ahora fue gracias al Taekwondo que tantas alegrías dio con esta mujer. María del Rosario Espinoza concretó la misma fórmula en el Mundial de su especialidad en 2007 y un año después ocurrió lo mismo en los Olímpicos… ambos disputados en Beijing 2008.

@velazquezagustin111

Oro y plata para México, Ernesto Canto y Raúl González marcha 20 km los angeles 84.

♬ sonido original - Velazquez Agustin Ma

¿No hay más atletas mexicanos con esta hazaña de doble oro?

Tal como se indicó desde el principio, no. El deporte nacional solo vio en dos personas este logro y quien pudiera repetirlo, llegando a lo más alto en Los Ángeles 2028, es Osmar Olvera… quien ganó el primer lugar este año.

Sin embargo, otros dos personajes que se quedaron muy cerca fueron Ana Gabriela Guevara y Guillermo Pérez. La velocista mexicana ganó el primer lugar en el Mundial de París en 2003, sin embargo tuvo que conformarse con la plata en los Olímpicos de Atenas 2004. Mientras que Guillermo fue al revés, se quedó con el segundo lugar en el Mundial en 2007 y consiguió la gloria eterna del oro en 2008. Ambos torneos concretados en China.

Lo Extra
Méxicanos Rumbo a Los Ángeles 2028
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×