Esta es la racha que rompió JJ Macías en la Liga BBVA MX tras gol con Pumas

El ariete de los Pumas de la UNAM es uno de los casos más inverosímiles de los años recientes entre los delanteros mexicanos. Y justamente en la actualidad, algunas personas del cuadro auriazul comienzan a encariñarse con JJ Macías, quien rompió una racha importante después de tres años, mismos en los que padeció un martirio por las diversas lesiones que le aquejaron en ese tiempo.

¡Llegó su revancha! JJ Macías anota el CUARTO GOL de Pumas ante Mazatlán

¿Cuál es la racha que JJ Macías rompió con su último gol con Pumas?

Lo que ha vivido José Juan Macías es un conflicto severo de complicaciones con las lesiones. Tras ser uno de los hombres más importantes dentro del radar de arietes mexicanos, incluso con proyección en Selección Nacional, sus últimos años se volvieron un tormento total. Y así lo muestran sus estadísticas, que no le permitieron anotar goles.

Tras su anotación del sábado pasado, donde su gol le permitió sumar un punto al equipo, el ariete de 25 años marcó dos goles en un mismo torneo después de 3 años. La última vez que eso ocurrió fue en el Clausura 2022, semestre donde terminó con cuatro goles con las Chivas.

¿Cuántos minutos ha jugado JJ Macías con los Pumas?

Entonces, tras esta última oportunidad que se le presentó delante de un club como el universitario, que el ariete surgido de las Chivas encuentre la confianza suficiente, es buena noticia para todos. Y es que, aunque le dieron poca actividad al momento, JJ acumula dos anotaciones en 30 minutos. Por ejemplo, es casi la misma cantidad de tantos (3) que Guillermo Martínez cuenta en el presente Apertura 2025, pero este delantero suma 271 minutos.