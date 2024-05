Rafa Nadal desata la locura en Roland Garros

Rafael Nadal está de vuelta en París para disputar el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. El tenista español completó su primer entrenamiento en la cancha central Phillipe Chatrier, y lo hizo ante un público eufórico que espera verlo nuevamente en el torneo parisino.

“Desde el principio he recibido los valores adecuados para seguir creciendo. Realmente pienso que, para mí, lo más importante en mi carrera es tener la pasión para seguir mejorando en todo momento”, expresó Rafa sobre el secreto de su éxito a lo largo de los años en el tour.

¿Será el adios de Nadal a Roland Garros?

El español podría estar viviendo el último año de su carrera, por lo que los aficionados no quieren perderse cada entrenamiento o duelo que pueda tener el ex número 1 del mundo antes de una posible retirada.

“Al final, lo que más me hará sentir orgulloso y feliz es que cuando abandone este mundo, es que los trabajadores de los torneos o de la ATP digan buenas cosas sobre mí más como persona que como tenista. Como jugadores, tenemos los títulos, tenemos los logros y es lo que hay. El legado como persona es lo más importante”, dijo el ex número 1 acerca de cómo quiere ser recordado tras su adiós.

Nadal apunta a llegar bien en lo físico

Rafa espera que su físico lo apoye y vayan de la mano para poder hacer una actuación digna en el Grand Slam parisino, el que podría significar el último para el español.

“La verdad es que no lo sé ni yo, no me lo he planteado de momento, me centro en disfrutar del momento. Sé que cada partido que juega puede ser el último, sé que todo esto ya no volverá en el futuro por la relación tan especial que tenemos desde hace tantos años. Intento disfrutar de estos momentos, no sé lo que traerá el futuro, lo que me gustaría es estar tranquilo unos meses en casa”, fueron las palabras del coach de Nadal, Carlos Moya, luego de que le preguntaran si entrenaría después del retiro de Rafa.

