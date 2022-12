Rafa Puente revela posibles refuerzos de Pumas para el Clausura 2023

Los equipos de la Liga MX continúan trabajando en el armado de sus planteles de cara al Clausura 2023 que está a menos de un mes de dar inicio, uno de ellos Pumas, se encuentra participando en el torneo amistoso Copa Por México, en donde tras el partido de la Jornada 2 ante Cruz Azul, el director técnico auriazul, Rafael Puente habló acerca de las posiciones a reforzar previo al comienzo del próximo certamen.

ISABEL/MEXSPORT Action photo during the match Lobos BUAP vs Veracruz, Corresponding to Day 9 of the League BBVA Bancomer MX Cup of the Closing Tournament 2018, at Olympic Universitary of BUAP Stadium. Foto de accion durante el partido Lobos BUAP vs Veracruz, Correspondiente a la Jornada 9 de la Liga BBVA Bancomer MX del Torneo Clausura 2018, en el Estadio Olimpico Universitario de la BUAP, en la foto: Rafael Puente DT de Lobos 24/02/2018/MEXSPORT/Isabel.

El estratega universitario declaró que no se descarta el fichaje de nuevos jugadores que se unirían a Ulises Rivas, Sebastián Sosa y Jonathan Sánchez como las nuevas caras felinas.

“Estamos terminando de redondear al plantel, yo espero que podamos incorporar a alguien más, pero estamos analizando a detalle dónde y quién podría ser ese refuerzo.”

Sobre la misma línea, el timonel de los universitarios confirmó que hay negociaciones con diferentes equipos, sin embargo, se negó a dar nombres hasta que el fichaje se cierre de manera definitiva.

“Estamos en ese análisis, evidentemente tenemos alternativas, tenemos algunos nombres en la mesa por cuestiones lógicas de respeto al futbolista y al club que pueda pertenecer y para no entorpecer la negociación los nombre no me corresponde a mi decirlos, ya en su momento la directiva será quien pueda darlos, ya habiendo concetado esa posible incorporación.”

Por último, reveló que busca la incorporación de un jugador con características ofensivas, sin especificar si sería en la zona puntual de mediocampo o delantera.

“Es en el frente de ataque, pero con algunas alternativas, sobretodo en la variabilidad que pueda ofrecer, estamos privilegiando a alguien que pueda ser versátil y que pueda cumplir con al menos dos o tres funciones a la ofensiva.”

