¡ÚLTIMA HORA! Rafael Nadal dice adiós a los Juegos Olímpicos París 2024

La pareja española de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz son derrotados por la pareja estadounidense Austin Krajicek y Rajeev Ram en dos sets seguidos (6-2 y 6-4) en la cancha del Roland Garros.

Con esta derrota Rafael Nadal se despide de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya que en singles perdió en la segunda ronda ante su acérrimo rival el serbio Novak Djokovic.

Por su parte, Carlos Alcaraz se situó a un paso de la lucha por las medallas en el torneo individual masculino, tras vencer al ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-2, y acceder a los cuartos de final, en los que se enfrentará al estadounidense Tomy Paul, que previamente superó al francés Corentin Moutet por 7-6 (6) y 6-3.

El tenis español se quedó sin dobles masculino. Y París, sin Rafael Nadal, despedido con honores de la pista Phillipe Chatrier por un público siempre entregado y que termina por asumir el final al que se ve abocado, superado por el tiempo, condicionado por la salud, el hombre más relevante en la competición de la que hacen gala, Roland Garros que junto al que está llamado a ser su Carlos Alcaraz, cerró su aventura en París 2024.

Un sentido abrazo en la red entre el balear y el murciano, los protagonistas que la ilusión olímpica que ha abanderado a todo un país y el clamor de una grada que intentó todo lo que pudo que no llegara el final, estableció el epílogo del equipo español. Despertó del sueño. Se fue Nadal.

Un quiero y no puedo de ‘Nadalcaraz’ que fue siempre contracorriente. Un intento vano o insuficiente de rentabilizar y de trasladar las virtudes de uno y otro, brillantes por separado, en la competición de parejas en la que no están acostumbrados a participar. Alcaraz, que no ha disputado torneo alguno de dobles en lo que va de 2024, saltó a la pista con noventa minutos de carga extra en sus piernas.

La pareja estadounidense son los quintos de su país en alcanzar las semifinales de dobles desde Seul 1988. España se queda sin dobles. Una esperanza de medalla que se va. Y París, sin Nadal.