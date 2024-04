¡Última hora! Rafael Nadal confirma su retiro traes perder en Barcelona

El fin de era. No es ninguna mentira, que Rafael Nadal está cerca de colgar los tenis, y guardar sus raquetas a nivel profesional. Desde hace unos años, el español ha arrastrado varias lesiones que lo han apartado de las canchas y su retiro está a la vuelta de la esquina.

Este miércoles 17 de abril, el de Manacor, calló en la ronda de 32 en el Open de Barcelona, por parciales de 7-5 y 6-1, ante el australiano Álex de Minaur. Previo había pasado por la ronda de 64, donde consiguió el triunfo frente al italiano Flavio Cobolli, por 6-2 y 6-3.

Rafael Nadal confirma que su retiro está cerca

Tras la derrota contra el de Océania, en la conferencia de prensa post encuentro, Nadal confirmó que su retiro está más cerca que nunca, noticia que impactó al mundo del tenis, aunque también es algo que ya espera pueda ocurrir este mismo 2024.

“Casi con total seguridad, no podré volver a competir aquí. Me hubiera gustado luchar el torneo, pero para mí ha sido muy bonito poder jugar dos partidos. Es duro para mí", aseguró dejando entre ver que el siguiente año ya no estará en las canchas.

El legado de Rafael Nadal en el tenis mundial

Desde su aparición en el tenis, Rafael Nadal ha marcado un antes y un después en el deporte blanco, marcó un época y en su momento llegó a ser el tenista con más títulos de Grand Slams con 22, previo a ser superado por Novak Djokovic.

Entre su legado se encuentra como el más ganador Roland Garros, uno de los torneos más importante en el mundo, que se encuentra dentro de los Cuatro Majors del año, donde levantó el trofeo en 14 ocasiones. Por si fuera poco en Beijing 2008, también se colgó la medalla de oro, y en el 2016, consiguió la misma presea, pero en dobles.

El adiós está cerca, y tras lesiones, cada vez más, será cuestión de tiempo y de la decisión que tome, para dar a conocer la fecha en el que tenis a nivel del mundo lo empiece a extrañar sobre la cancha.