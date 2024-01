Nadal ya está en cuartos de final de Brisbane

Rafale Nadal estuvo alejado de las pistas por espacio de casi un año, sin embargo, su vuelta al máximo nivel ha ido sin inconvenientes al momento. Luego de vencer a Dominic Thiem en la primera ronda del Brisbane International, se hizo cargo del local Jason Kubler en los octavos de final por parciales de 6-1 y 6-2 para instalarse en la siguiente fase, donde también se verá las caras con otro australiano, Jordan Thompson.

A base de potentes derechazos, un revés profundo y rápidos movimientos de pies, Nadal se encargó de sellar el duelo en una hora y 25 minutos. El compromiso contra Thiem también lo firmó en dos sets, algo que es sumamente importante para evitar desgastes innecesarios tras meses de inactividad y con miras hacia el Australian Open. ‘Rafa’ solo perdió 12 puntos en los ocho juegos de servició que disputó.

Con el triunfo, son ya 225 veces en que el ibérico ha llegado a la fase de los cuartos de final desde que se convirtiera al profesionalismo en 2001, no llegaba a dicha instancia desde Wimbledon 2022. Una lesión de cadera y una posterior intervención quirúrgica lo mantuvieron alejado desde que perdiera en la segunda ronda del primer Grand Slam del año contra Mackenzie McDonald en 2023. Nadal incluso llegó a contemplar el retiro.

Curiosamente, el 22 veces campeón de majors y Jordan Thompson ya se enfrentaron en el presente torneo, solo que en la modalidad de dobles. La victoria fue para el australiano y su compatriota Max Purcell, quienes se encargaron de Nadal y el también español Marc López por doble 6-4. En el plano individual solo se han visto las caras un par de ocasiones, ambas fueron en favor del europeo y las dos se dieron en Francia, durante la tercera ronda del Masters 1000 de París en 2020 y la primera de Roland Garros en 2022.

Nadal recibió warning por ir al baño entre sets

Tras llevarse el primer set contra Jason Kubler, Nadal hizo una visita a los vestidores, misma que rebasó por cuatro segundos el tiempo límite y que le valió un warning. “Creo que fue una cosa extraña porque sé que tengo cinco minutos. Honestamente, Brisbane es muy húmedo y tenía que cambiarme por completo y esto requiere un momento. Además, por el walkie me iban diciendo ‘tres minutos, dos, uno, 30s...’ y salí cuando debía. No sé si el chico que estaba conmigo tenía una diferencia de segundos respecto a la pista. Me han dicho que solo han sido cuatro segundos tarde. Creo que no fue error mío. Pero da igual sé que soy lento y debe mejorar esto en 2024".

