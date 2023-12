Rafael Nadal manda comunicado a sus aficionados ¿Se retira?

El tenista Rafael Nadal ha estado fuera del tenis después de una larga lesión que le impidió jugar, sin embargo ahora está de vuelta para competir en Brisbane del 31 de diciembre al 7 de enero.

Con su regreso, Nadal confirmó y aseguró que volverá solo para ser competitivo, sin aspiraciones de nada en su regreso en un ATP 250.

Programa completo: Analizamos las semifinales del Apertura 2023 | En Caliente | Capítulo 5

También te puede interesar: Regresan las corridas de Toros a la Monumental Plaza México

¿Nadal adelanta su retiro?

El tenista ganador de 22 títulos de Grand Slam aseguró que estará listo para competir, después de su recuperación está listo era volver a pisar una cancha del deporte blanco.

Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver a un torneo que ya he jugado en el pasado

Nadal se atrevió al cambio, después de ‘decepciones y decepciones’ a Rafa no le quedó otra opción más que la operación en su rodilla, “decepción tras decepción, hasta que llegó el momento de parar y decir ‘basta’ y buscar realmente una solución que fue la operación. O sea que, a partir de ahí, todo ha sigo un nuevo horizonte, un camino difícil; pero bueno, mintiendo siempre la ilusión de volver”, afirmó.

A pesar que se notó emotivo e ilusionado de volver, el español dejó en duda su futuro, pues él mismo, no sabe cuando puede pasar y cuándo dejará la raqueta.

Hay posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda, hay posibilidades de que sea solo medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de contestarles

De igual manera, Rafa Nadal no quiso hacer de manera oficial su retiro y que solo tiene una cosa en su cabeza, el estar seguro que puede ser su último año como tenista, “Solo estoy en condiciones que vuelvo a competir que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal o que hay muchas posibilidades que sea mi ultimo año. no lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar”, concluyó.

Resumen Capítulo 53: Nuevos retos para hombres y mujeres | DBUT FC

También te puede interesar: América ‘aplasta’ a Atlético San Luis y pone pie y medio en la final del Apertura 2023