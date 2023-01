Rafael Nadal lesionado es eliminado del Abierto de Australia

Melbourne, Australia. El español Rafael Nadal, sembrado número 1, cayó por 6-4, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Mackenzie McDonald después de sufrir una lesión en la parte superior de la pierna izquierda tras intentar alcanzar un revés defensivo en el último tramo del segundo set.

El color grisáceo del cielo en Melbourne auguró el porvenir de una fatídica tarde para un Nadal que en primer lugar no fue capaz de encontrar su mejor versión para hacer frente a la incontestable propuesta del joven McDonald y, en segundo, acabó sin opciones por una lesión en la pierna izquierda cuando el choque se encontraba muy cuesta abajo.

Te puede interesar: Novak Djokovic regresa al Abierto de Australia en jornada mágica

La lluvia obligó a la organización del torneo a cerrar el techo retráctil de la pista Rod Laver y el espesor de las pelotas, muy criticadas por diversos tenistas en los primeros dos días de competición, ayudó al estilo de un McDonald que estuvo excelso.

Tardó el campeón de 22 Grand Slam en encontrar su ritmo de inicio ante un McDonald que castigó de principio a fin son su repertorio plano, mucho más favorecido con unas condiciones en pista cubierta y con pelotas lentas.

Rafael Nadal asegura estar destruido mentalmente



“No quería retirarme, aunque llegué a considerarlo. Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión. No podía golpear el revés ni correr. Intenté acabar el partido por todos los medios”, explicó en conferencia de prensa.

“Es frustrante y difícil de aceptar”, señaló Nadal, que defendía el título ganado en 2022 y que descenderá del número 2 al 6 de la clasificación mundial.

Te puede interesar: Fallece luchador en terrible accidente automovilístico

“A veces uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por eso muchas veces y no es fácil”, subrayó, cabizbajo.