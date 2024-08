ÚLTIMA HORA: El importante anuncio de Rafael Nadal

Rafael Nadal dio un inesperado anuncio sobre su retiro, el tenista español que participó en los Juegos Olímpicos París 2024, reveló información importante sobre su futuro y sobre el último Grand Slam del 2024.

El mensaje de Rafael Nadal

Rafael Nadal reveló que no se presentará en el US Open, el último grande de este 2024, y dio más detalles sobre su futuro como tenista profesional.

“Hola a todos, les escribo para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas y especiales en Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez”.

Rafael Nadal agradeció a sus aficionados, y aseguró que extrañará no estar en el torneo estadounidense.

“Gracias a todos mis fans de Estados Unidos, los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open”.

¿Cuál será el próximo torneo de Nadal?

Rafael Nadal reveló que tras su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, en donde compitió en individual y en dobles junto a Carlos Alcaraz, estará en el Laver Cup que se llevara a cabo en Berlín.

