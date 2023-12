Nadal volverá a la acción contra un qualifier

Rafael Nadal está a punto de volver a las pistas tras casi un año alejado de las mismas con una lesión de cadera. Jugó su partido más reciente en la segunda ronda del Australian Open 2023, perdiendo en sets corridos contra el estadounidense Mackenzie McDonald. Desde entonces se llegó incluso a especular con el retiro de uno de los mejores tenistas de la historia, pero el manacorí anunció su vuelta y está listo para la competición de máximo nivel.

El español jugará el Brisbane International antes de disputar el primer Grand Slam del año, mismo que ganó en 2022 tras jugar una épica final a cinco sets ante Daniil Medvedev. A lo largo de una trayectoria legendaria, Nadal ha levantado 22 títulos grandes camino a convertirse en uno de los atletas más reconocidos de las últimas dos décadas. Aunque siempre ha sido sumamente competitivo cuando entra a la cancha, fue cauto con sus declaraciones recientes.

“No me puedo quejar, me siento mucho mejor hoy de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar hoy en ganar torneos”, dijo el ibérico. “Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las canchas. No espero mucho, honestamente, lo único que espero es poder ir a la cancha, sentirme competitivo y hacer lo mejor”. Un tipo con las aptitudes de Nadal no siempre requiere de su mejor tenis para llevarse las victorias.

Los posibles rivales de Nadal en Brisbane

Una vez realizado el draw para el Brisbane International, se conoció que el rival de Rafael Nadal en su vuelta a la acción saldrá desde la qualy, hecho que no le garantiza un contrincante sencillo. Entre los posibles antagonistas se encuentran viejos conocidos de la afición al deporte blanco como son Dominic Thiem o el argentino Diego Schwartzman. También podría jugar contra el americano Alex Michelsen, quien participó recientemente en las Next Gen ATP Finals.

