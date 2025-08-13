Movimiento sorpresa: Cruz Azul apunta a una figura del América

En cuestión de horas, el mercado de fichajes en la Liga MX se agitó para Cruz Azul. La inminente partida de Gonzalo Piovi al Inter Miami , operación que dejaría entre 6 y 7 millones de dólares en las arcas celestes, abrió de inmediato las especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar. Y fue entonces cuando un nombre inesperado comenzó a sonar con fuerza: Ramón Juárez, defensa central del América.

La idea de ver al zaguero azulcrema con la camiseta celeste no tardó en viralizarse. Sin embargo, la versión generó más sorpresa que credibilidad entre los aficionados, conscientes de que se trata de un futbolista clave en el esquema de André Jardine y, sobre todo, identificado con los colores del eterno rival.

Ramón Juárez: ''Es una sensación indescriptible’’

¿Es posible el fichaje?

Más allá del ruido en redes, la realidad es que no hay ningún movimiento formal para que Ramón Juárez se convierta en jugador de Cruz Azul. El central tiene contrato vigente con América hasta 2027 y una cláusula de salida que supera los 7 millones de dólares, lo que complica cualquier intento de negociación. A esto se suma que la directiva azulcrema no tiene intención alguna de reforzar a un competidor directo, mucho menos en pleno torneo.

Otro punto que refuerza la improbabilidad del fichaje es el antecedente entre Juárez y Nicolás Larcamón. En 2021, durante su cesión a Puebla, el actual técnico celeste apenas le otorgó un minuto de juego, lo que no dejó grandes recuerdos en lo deportivo.

El verdadero escenario en La Noria

Con Piovi cada vez más cerca de salir, Cruz Azul deberá actuar rápido si quiere asegurar un reemplazo antes del cierre de registros el 12 de septiembre. En el plantel actual, Jesús Orozco Chiquete y Willer Ditta son las únicas opciones naturales para el puesto, por lo que se espera que la directiva analice perfiles disponibles en el mercado local e internacional.

Por ahora, el nombre de Ramón Juárez pertenece más al terreno del rumor que a una negociación real. La prioridad de La Máquina será encontrar un central que llegue con ritmo de competencia y encaje de inmediato en el once titular. El tiempo corre… y el mercado no espera.