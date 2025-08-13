¿Quién sustituirá a Piovi en Cruz Azul? Estas son las opciones internas y externas

La posible salida de Gonzalo Piovi rumbo al Inter Miami ha encendido las alarmas en La Noria. El defensa argentino, pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón, está cerca de cerrar su traspaso por 7.5 millones de dólares, lo que dejaría un hueco importante en la zaga celeste. Ante este escenario, Cruz Azul ya analiza opciones internas y externas para cubrir su lugar.

Opciones internas: ¿hay soluciones en casa?

Jesús Orozco Chiquete : El joven defensor mexicano sería el principal candidato para ocupar el puesto de Piovi. Ya ha sido titular en varios partidos y cuenta con el respaldo del cuerpo técnico.

: El joven defensor mexicano sería el principal candidato para ocupar el puesto de Piovi. Ya ha sido titular en varios partidos y cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. Erik Lira : Aunque su posición natural es en el mediocampo, ha sido utilizado como líbero en línea de tres. Su versatilidad lo convierte en una alternativa táctica.

: Aunque su posición natural es en el mediocampo, ha sido utilizado como líbero en línea de tres. Su versatilidad lo convierte en una alternativa táctica. Jaziel Mendoza: Juvenil que ha ganado terreno en los entrenamientos. Podría recibir minutos si no llega un refuerzo.

¿Cuáles serían los posibles fichajes para sustituir a Gonzalo Piovi?

Cruz Azul tiene en carpeta a varios defensores que podrían llegar en este mercado: Joaquim Pereira (Tigres - 3 millones), central brasileño, físico y técnico, Antonio Briseño (Toluca - 2.5 millones) Experiencia y garra, Néstor Araujo (América - 2 millones) Mundialista y ex de Cruz Azul), Alexis Peña (Necaxa - 3 millones) Ex de Cruz Azul, capitán y líder, y Kevin Lomónaco (Independiente de Argentina - 12 millones) Joven promesa, buen manejo de balón.

¿Qué busca Cruz Azul?

La directiva celeste quiere un defensor zurdo, con liderazgo y experiencia en Liga MX. El perfil de Alexis Peña y Joaquim Pereira encaja con lo que busca Larcamón, mientras que Kevin Lomónaco sería una apuesta más ambiciosa, aunque costosa.

Cruz Azul tiene hasta el cierre del registro en Liga MX para concretar un fichaje. Mientras tanto, el equipo podría enfrentar a Santos Laguna sin Piovi ni Chiquete, lo que complica el armado defensivo para la Jornada 5.

