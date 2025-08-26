deportes
Ranking de la IA: qué lugar ocupa Checo Pérez entre los mejores pilotos latinos de F1 de la historia

Checo Pérez es considerado el mejor piloto mexicano en la historia de la F1, pero con ello surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa dentro de los corredores latinos?

Ranking de la IA: qué lugar ocupa Checo Pérez entre los mejores pilotos latinos de F1 de la historia
Sergio Pérez
Ranking de la IA: qué lugar ocupa Checo Pérez entre los mejores pilotos latinos de F1 de la historia
José Alejandro
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez volverá a correr en la Fórmula 1 (F1) en 2026 con Cadillac , luego de estar fuera una temporada tras no entrar en planes de Red Bull. El oriundo de Jalisco es considerado el mejor piloto mexicano en la historia de la competencia. Por lo anterior, surgió la pregunta de qué lugar ocupará entre los corredores latinos, según la Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con ChatGPT, el mexicano, que hará dupla con Valtteri Bottas el próximo año con la escudería estadounidense , se ubica en la séptima posición de los mejores pilotos latinos de F1 de la historia, pues antes de él se encuentran corredores que marcaron historia, tal es el caso del argentino Juan Manuel Fangio, quien fue 5 veces campeón del mundo. El ranking queda de la siguiente manera:

  1. Juan Manuel Fangio (Argentina) – Ganó 5 veces el campeonato del mundo en 1951,1954,1955,1956 y 1957
  2. Nelson Piquet (Brasil) – Ganó 3 campeonatos en 1981, 1983 y 1987
  3. Emerson Fittipaldi (Brasil) – Ganó 2 títulos en 1972 y 1974
  4. Ayrton Senna (Brasil) – Obtuvo 3 títulos del mundo en 1988, 1990 y 1991
  5. Rubens Barrichello (Brasil) – Obtuvo 11 victorias y fue subcampeón en 2 ocasiones con Ferrari
  6. Felipe Massa (Brasil) – Obtuvo 11 victorias y en 2008 se quedó a un punto de ganar el campeonato mundial
  7. Carlos Reutemann (Argentina) – Ganó 12 carreras
  8. Checo Pérez (México)- Suma 6 victorias, más de 40 podios y fue subcampeón del mundo en 2023 con Red Bull.
Checo Pérez
Sergio Pérez
Checo Pérez se ubica entre los mejores 7 pilotos latinos de la F1 de la historia, según la IA

El piloto mexicano puede escalar posiciones, pues aún se encuentra activo y será en 2026 cuando vuelva a correr en la F1, con el objetivo de sumar más victorias y aspirar a ganar su primer campeonato del mundo. Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac en la F1?

Checo Pérez hará su debut oficialmente con Cadillac primer fin de semana de marzo de 2026; es decir, del 6 al 8 de marzo cuando se realice el Gran Premio de Australia, de acuerdo con el calendario de la F1 del próximo año. Mientras que del 30 de octubre al 1 de noviembre correrá en México.

Checo Pérez
