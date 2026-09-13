Raúl Jiménez anota GOLAZO de último minuto para el triunfo de los Wolves en la Championship de Inglaterra

Wolverhampton Wanderers sumó tres puntos como visitante tras imponerse por 0-1 al Sheffield United en el estadio Bramall Lane, en duelo válido por la séptima jornada de la EFL Championship.

La anotación decisiva ocurrió sobre el cierre del tiempo reglamentario, específicamente en el minuto 90, por conducto de Raúl Jiménez, quien saltó al campo desde el banquillo al minuto 62.

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La acción que definió el partido nació en la banda con un envío al área de Joao Gomes. El balón fue prolongado por Tommy Doyle, dejándolo servido para que Jiménez rematara con la pierna derecha de primera intención hacia las redes.

La jugada fue analizada y convalidada instantes después por el sistema de videoarbitraje (VAR) al confirmar la legalidad de la posición del delantero.

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Gracias a este marcador, el conjunto de los Wolves alcanzó 11 unidades con un partido pendiente en el calendario, escalando hasta la séptima posición de la clasificación general del torneo y consolidando su tercera victoria en la campaña.

Números de Raúl Jiménez en su regreso a Inglaterra

Dentro de la presente temporada de la EFL Championship, Raúl Jiménez acumula seis partidos jugados, en los cuales ha registrado tres anotaciones (marcando frente a Blackburn Rovers, Stoke City y Sheffield United) además de un pase para gol ante el Preston North End.

A lo largo de su paso por el balompié británico, el ariete ha defendido los colores del Wolverhampton en dos ciclos (2018-2023 y 2026 al presente), además de militar con el Fulham entre 2023 y 2026.

En su etapa inaugural con los Wolves sumó 57 goles en 166 compromisos oficiales, de los cuales 40 tantos fueron en la máxima categoría. Posteriormente, con el cuadro londinense superó la barrera de las 50 dianas totales en liga, sumando más de 250 apariciones oficiales en suelo británico entre torneos de liga, copas locales y competencias internacionales.

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