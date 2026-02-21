logo deportes horizontal
Raúl Jiménez asegura que equipo es el más grande de la Liga BBVA MX y se ‘burla’ de las Chivas

Raúl Jiménez se burló de Chivas en una dinamica que hizo con la Premier League en el que aseguro que equipo es el más grande de la Liga BBVA MX

Liga MX

Escrito por: Iván Vilchis

En los últimas horas, se ha vuelto viral un video de Raúl Jiménez contentando preguntas para la Premier League en el que aseguró que equipo es el más grande de la Liga BBVA MX y soltó una ligera burla para las Chivas.

A pesar de llevar varios años fuera del futbol mexicano, Raúl Jiménez sigue demostrando su cariño y su afición por el América, pues aseguró que el equipo más grande.

  • ¿Cuál es el mejor equipo de futbol de tu país?
  • El mejor equipo de mi país, es el Club América

La burla de Jiménez a las Chivas

Los que estaban organizando la dinamica, se sorprendieron de la respuesta de Raúl y le preguntaron que si el más grande no es Chivas, a lo que Raúl reafirmó asegurando que no es posible que eso sea cierto.

  • ¿No era el Guadalajara?
  • No, no, imposible

Su respuesta despertó la polémica y las burlas en las redes sociales pues diferentes aficionados del América y de Chivas se terminaron engachando.

Así reaccionó la afición a la respuesta de Jiménez

La afición de Chivas mostró su enojo en las redes y dio a conocer que se equivoca el delantero de la Selección Mexicana

