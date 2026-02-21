Raúl Jiménez asegura que equipo es el más grande de la Liga BBVA MX y se ‘burla’ de las Chivas

En los últimas horas, se ha vuelto viral un video de Raúl Jiménez contentando preguntas para la Premier League en el que aseguró que equipo es el más grande de la Liga BBVA MX y soltó una ligera burla para las Chivas.

A pesar de llevar varios años fuera del futbol mexicano, Raúl Jiménez sigue demostrando su cariño y su afición por el América, pues aseguró que el equipo más grande.



¿Cuál es el mejor equipo de futbol de tu país?

El mejor equipo de mi país, es el Club América



“El mejor equipo de México es el @ClubAmerica” 🦅 ¿No es el Guadalajara? “No, es el América” : Raúl Jiménez 🫰🏻😉pic.twitter.com/NHXB7Lp8zP — Ingrid Garibay (@Ingrid_Garibay) February 20, 2026

La burla de Jiménez a las Chivas

Los que estaban organizando la dinamica, se sorprendieron de la respuesta de Raúl y le preguntaron que si el más grande no es Chivas, a lo que Raúl reafirmó asegurando que no es posible que eso sea cierto.



¿No era el Guadalajara?

No, no, imposible

Su respuesta despertó la polémica y las burlas en las redes sociales pues diferentes aficionados del América y de Chivas se terminaron engachando.

Así reaccionó la afición a la respuesta de Jiménez

La afición de Chivas mostró su enojo en las redes y dio a conocer que se equivoca el delantero de la Selección Mexicana

Europa lo sabe. El más grande, lejos. 🙂‍↕️🙏🏽 🐐🇫🇷 — CDG (@DrLeben) February 21, 2026

Jajaja al menos en Inglaterra saben que el Guadalajara es el más grande de México y el teleton de Jimenez tiene que enseñarles que salio de un equipo pitaron como américa para que sepan del el jajaja — Tony Galicia (@TonyGal59158083) February 20, 2026

Le preguntan a un puto wila pues que va a decir? — Hidalgo sur Finca esmeralda Dr. Aráoz F. (@finca_sur) February 21, 2026