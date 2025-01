¡DOBLETE! Raúl Jiménez rescata el empate del Fulham ante Ipswich

Raúl Jiménez sigue haciendo historia en la Premier League. Luego de haber superado a Javier ‘Chicharito’ Hernández como el máximo goleador mexicano en la Liga de Inglaterra, el atacante de 33 años de edad fue el héroe del equipo en la Fecha 20 frente al Ipswich.



The top Mexican goalscorer in the history of the Premier League.From Tepeji to the top of English football, Raúl Jiménez’s legacy is pure pride for Mexico and the world 🇲🇽 pic.twitter.com/cG7Z9LiMtL

— Premier League USA (@PLinUSA) January 5, 2025