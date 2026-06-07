Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González: el poder ofensivo de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | TV Azteca Deportes
La delantera de la Selección Mexicana ilusiona a la afición. Raúl Jiménez aporta experiencia, Santiago Giménez vive un gran momento en Europa y la ‘Hormiga’ González busca consolidarse como una nueva alternativa ofensiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La Selección Mexicana continúa afinando detalles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una de las principales fortalezas del equipo es su ataque. Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González forman parte de las opciones ofensivas que tiene Javier Aguirre para encarar los próximos compromisos del Tricolor.