Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González: el poder ofensivo de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | TV Azteca Deportes

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una de las principales fortalezas del equipo es su ataque. Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González forman parte de las opciones ofensivas que tiene Javier Aguirre para encarar los próximos compromisos del Tricolor.

