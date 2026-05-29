Raúl Jiménez: “Después de ser campeones, celebraremos”
Raúl Jiménez se prepara para dejar huella en La Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo su visión y metas después de un exitoso trayecto en el fútbol. “Después de ser campeones, celebraremos”, afirma el delantero mexicano, quien se muestra optimista sobre el futuro.
El delantero mexicano comparte sus expectativas y la motivación detrás de su ambición de triunfar en el torneo. Con la mirada fija en la gloria, Jiménez asegura que, tras alcanzar el campeonato, habrá mucho que celebrar.