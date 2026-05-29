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Raúl Jiménez: “Después de ser campeones, celebraremos”

Raúl Jiménez se prepara para dejar huella en La Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo su visión y metas después de un exitoso trayecto en el fútbol. “Después de ser campeones, celebraremos”, afirma el delantero mexicano, quien se muestra optimista sobre el futuro.

Por: Azteca Deportes

El delantero mexicano comparte sus expectativas y la motivación detrás de su ambición de triunfar en el torneo. Con la mirada fija en la gloria, Jiménez asegura que, tras alcanzar el campeonato, habrá mucho que celebrar.