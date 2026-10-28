Raúl Rangel: lo querían fuera de la selección y ahora tiene este registro de élite en la Liga BBVA MX

En general el seleccionado mexicano dejó un mal sabor de boca en la pasada Fecha FIFA y uno de los elementos más criticados fue Raúl Rangel. El arquero tuvo errores muy puntuales en la partida contra los Estados Unidos, por lo que muchos pusieron en duda su titularidad con el combinado nacional. Sin embargo, a nada de terminar la fase regular, el Tala presenta unas estadísticas de élite en el circuito nacional.

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¿Cuáles son las estadísticas de Raúl Rangel en el Apertura 2026?

Pese a que los números no indican todo en el desempeño de un futbolista, la carrera de Raúl Rangel se puede catalogar como destacada con sus estadísticas como respaldo, siendo este su sexto torneo como meta titular de las Chivas. En su carrera acumula 103 partidos de liga y liguilla y tiene un porcentaje de 36% (35.9 para ser exactos) de arcos imbatidos.

Y el presente Apertura 2026 es un argumento más que le pone como el elemento más importante de la portería en México. Al momento suma 6 juegos sin recibir gol, dejando sin grito de anotación a Juárez, Santos, San Luis, Pumas, Necaxa y Rayados de Monterrey. Estas cifras completan sus 37 partidos sin recibir gol en toda su historia como arquero del Guadalajara.

Las propias redes de Chivas han respaldado el excelente nivel de Raúl Rangel, que en minutos acumula 234 sin recibir tanto en este torneo. Además, contra Necaxa y Monterrey fue clave para que el equipo no viera el arco batido y lograra las 3 unidades, incluido un nuevo penal atajado ante Rayados... en el Gigante de Acero.

¿Raúl Rangel será el portero titular de Rafa Márquez con México?

Justamente la prueba inmediata tras equivocarse groseramente en la Fecha FIFA pasada… ya fue superada. El arquero recibió las críticas y se levantó como un portento que ha sostenido el arco de un equipo que aspira por el título en México. Rafael Márquez le respaldó tras dicho juego contra Estados Unidos y si no sucede nada raro, Raúl Rangel sería el hombre titular para que el tricolor enfrente a Jamaica en la Nations League.